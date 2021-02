++ Sobe para 3 o número de vítimas em ataque na RDC ++

GOMA, 22 FEV (ANSA) – O motorista do veículo que transportava o embaixador italiano na República Democrática do Congo, Luca Attanasio, e o militar da Arma dos Carabineiros também faleceu no ataque desta segunda-feira (22) em Goma.

O homem não teve a identidade ou a nacionalidade revelada. Ainda segundo a fonte do governo do país, Attanasio foi ferido por diversas vezes no abdômen e não resistiu aos ferimentos, já chegando ao hospital de Goma “em condições críticas”. (ANSA).

