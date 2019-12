Sobe para 3 o número de mortos em terremoto nas Filipinas

PADADA, 16 DEZ (ANSA) – O número de mortos do violento terremonto que atingiu neste domingo (15) a província de Davao do Sul, na parte meridional das Filipinas, subiu para três.

As equipes de resgate do país tiraram dois corpos dos escombros de um prédio de três andares que abrigava um supermercado na cidade de Padada.

As autoridades acreditam que pelo menos sete pessoas ainda estão presas nos escombros do edifício. As duas vítimas de Padada se juntaram à menina de seis anos que morreu em Matanao após ser atingida na cabeça pela queda de uma das paredes de sua casa.

O terremoto teve epicentro seis quilômetros a noroeste de Padada, a uma profundidade de 30 quilômetros, segundo o Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas. O país fica no chamado “Círculo de Fogo do Pacífico”, uma das áreas do planeta com maior nível de atividade sísmica e vulcânica.(ANSA)