Sobe para 21 o número de mortos em tornados nos EUA

AFP 27/05/2024 - 14:07

O número de vítimas de tornados e outras tempestades registradas durante o fim de semana no sul dos Estados Unidos aumentou para pelo menos 21 mortos, informaram as autoridades nesta segunda-feira (27), à medida que o mau tempo avança em direção ao leste do país.

Desde sábado, os tornados devastaram a região conhecida como as Grandes Planícies do sul do país, começando no norte do Texas e seguindo para leste, passando por Arkansas e Oklahoma. Muitos edifícios e infraestruturas foram destruídos no caminho.

O mau tempo avança em direção à costa do oceano Atlântico. Grandes tempestades e possíveis tornados isolados são esperados na tarde desta segunda-feira na região dos Grandes Lagos, a sudeste do país, de acordo com o último relatório do Serviço Meteorológico dos Estados Unidos (NWS).

Só no sábado, o NWS contou 25 tornados. Já na tarde de domingo, vários tornados atingiram a zona rural do oeste de Kentucky, de acordo com o NWS. Por conta disso, “árvores caíram em muitas estradas, impossibilitando o deslocamento” pela região.

De acordo com o site poweroutage.us, cerca de 165 mil casas estão sem energia neste estado e mais de 500 mil em toda a região das Grandes Planícies.

Quatro pessoas morreram após vários tornados em Kentucky, anunciou o governador Andy Beshear nesta segunda-feira durante uma entrevista coletiva na qual especificou que um deles devastou uma faixa de pelo menos 65 quilômetros neste estado do centro-leste.

Além das vítimas em Kentucky, no fim de semana foram registradas oito mortes em Arkansas, sete no Texas e duas em Oklahoma.

Imagens impressionantes de caçadores de tornados na região mostram como esses redemoinhos que caem do céu lançam seções de telhados pelos ares e causam curtos-circuitos, gerando faíscas em cabos elétricos.

Os esforços dos serviços de resgate e emergência continuam na região.

Devido às tempestades na região, o início da famosa corrida da IndyCar, em Indiana, foi adiado por quatro horas no domingo e o público foi instado a deixar as arquibancadas e procurar abrigo.