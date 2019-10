Sobe para 20 o número de mortos após incêndio no Badim

Rio – Subiu para 20 o número de vítimas que tinham sido transferidas após o incêndio no Hospital Badim, na Tijuca , ocorrido no dia 12 de setembro. O paciente, de 88 anos, estava internado no Hospital Israelita Albert Sabin e foi a óbito nesta segunda-feira.

O corpo do idoso, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e o Hospital Badim aguarda resultado do laudo da necrópsia para identificar se houve correlação com o incêndio.