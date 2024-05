Sobe para 155 o número de mortes em enchentes que atingem o RS

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/05/2024 - 9:05 Para compartilhar:

Subiu para 155 o número de mortos em enchentes que atingem o estado do Rio Grande do Sul. As informações foram confirmadas pela Defesa Civil na manhã deste sábado. São 461 municípios afetados.

Há 77.202 pessoas em abrigos, 540.188 desalojadas e pelo menos 2.304.422 afetadas com a situação. O novo boletim destaca também que há 806 feridos e 94 desaparecidos.

O estado conseguiu resgatar 82.666 pessoas e 12.215 animais.