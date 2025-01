Sobe para 15 número de mortos em ataque em Nova Orleans, diz FBI

Pelo menos 15 pessoas morreram no ataque com uma picape na cidade de Nova Orleans, afirmou nesta quarta-feira (1º) o FBI, ao atualizar o número anterior de 10 falecidos durante as comemorações do Ano Novo.

Um funcionário do FBI confirmou o novo saldo de mortos, citando dados do escritório de medicina legal, em contato telefônico com a AFP.

O ataque ocorreu por volta das 3h15, horário local (6h15 no horário de Brasília), no coração do famoso French Quarter desta cidade dos Estados Unidos, que estava lotada de pessoas comemorando a chegada de 2025.

O FBI, que assumiu o comando operacional das investigações, confirmou a identidade do agressor, já divulgada pela imprensa, como o ex-militar americano Shamsud-Din Jabbar.

Os investigadores consideram a possibilidade de que Jabbar, de 42 anos e natural do Texas, não tenha agido sozinho. “Não acreditamos que Jabbar tenha sido o único responsável”, disse a agente especial do FBI Alethea Duncan, acrescentando que foram encontradas duas bombas caseiras na cidade, que já foram neutralizadas.

Jabbar carregava uma bandeira do grupo Estado Islâmico (EI), indicou em um comunicado o FBI, que está tentando “determinar os possíveis vínculos do indivíduo com organizações terroristas”.

O veículo utilizado foi uma caminhonete elétrica Ford F150 branca, observou um correspondente da AFP no local.

O ataque ocorreu apenas dez dias depois de outro semelhante na cidade de Magdeburgo, na Alemanha, no qual cinco pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas.

Reações de Biden e Trump

O presidente Joe Biden reagiu advertindo que “não tolerará” ataques contra o povo americano.

“Não há justificativa para a violência de nenhum tipo e não toleraremos nenhum ataque contra nenhuma das comunidades de nossa nação”, afirmou em um comunicado o chefe de Estado em fim de mandato.

Seu sucessor na Casa Branca, o republicano Donald Trump, por sua vez, relacionou o incidente à imigração irregular.

“Eu disse que os criminosos que estão chegando são muito piores do que os que temos no país (…) e acabou sendo verdade”, escreveu nas redes sociais, antes da divulgação da identidade do agressor.

Adicionalmente, Trump afirmou que a taxa de criminalidade no país “está em um nível nunca visto”, embora, de acordo com o FBI, os crimes violentos tenham diminuído drasticamente.

Nas primeiras horas do ano, a área fervilhava de gente comemorando no French Quarter, bairro famoso por seus bares, restaurantes e história do jazz.

De acordo com relatos à CBS, um veículo em alta velocidade atingiu a multidão pouco antes de seu motorista pular no chão e começar a disparar uma arma, enquanto a polícia respondia ao fogo.

Uma caminhonete branca bateu em uma barricada “em alta velocidade”. “Assim que passou por nós, ouvimos tiros e vimos a polícia correndo naquela direção”, disse Nicole Mowrer à CBS.

“Quando os disparos acabaram, saímos para a rua e encontramos muitas pessoas que haviam sido atingidas. (Queríamos) ver o que poderíamos fazer para ajudar”, acrescentou.

Nova Orleans é um dos destinos mais visitados dos Estados Unidos e o incidente ocorreu pouco antes de a cidade sediar um importante jogo de futebol americano, conhecido como Sugar Bowl, no qual participam equipes da Universidade da Geórgia e Notre Dame.

Devido ao ataque, o jogo foi adiado. “Todos concordam que é do interesse de todos adiar o jogo por 24 horas”, declarou o CEO do Sugar Bowl, Jeff Hundley, em uma coletiva de imprensa.

Segundo as autoridades municipais, a vigilância foi intensa durante o Ano Novo, enquanto a cidade se preparava para receber multidões.

O departamento de polícia local anunciou “100% de pessoal, com 300 policiais adicionais”, inclusive a cavalo e usando unidades sem distintivos.

O icônico French Quarter publicou ofertas especiais para o Ano Novo, incluindo festas LGBTQIAPN+ e um cabaré drag perto de onde ocorreu o incidente.