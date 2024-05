Sobe para 148 o número de mortes no Rio Grande do Sul; 806 pessoas estão feridas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/05/2024 - 12:32 Para compartilhar:

O estado do Rio Grande do Sul chegou a 148 mortes pelas chuvas que atingem o estado desde o final de abril, segundo o boletim divulgado 12h pela Defesa Civil. Outras 806 pessoas estão feridas.

De acordo com o comunicado, 446 municípios foram afetados pelas enchentes, 124 pessoas estão desaparecidas, 76.884 estão em abrigos e 538.545 desalojadas.

Na manhã desta terça-feira, o nível do Rio Guaíba, em Porto Alegre, voltou a bater a marca de 5 metros nesta terça-feira, 14, chegando a 5,21m às 8h. A informação é da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestruturas (SEMA) e Agência Nacional de Águas (ANA). O vento que incide em Porto Alegre também levou à formação de ondas.

De acordo com projeções da Defesa Civil e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o nível do rio pode chegar a 5,6 metros hoje e superar o recorde de 5,33, registrado no último dia 6.

O Guaíba recebe as águas de diferentes bacias hidrográficas afetadas pelos temporais, como Taquari e Caí. As autoridades pedem que a população não retorne aos locais já inundados e permaneça em segurança.

Além do Guaíba, a Defesa Civil informou que o rio Jacuí está apresentando um pequeno repique de cheia entre Dona Francisca e Rio Pardo. Enquanto isso, os rios Taquari e Caí estão mostrando uma diminuição em seus níveis ao longo de seus percursos.