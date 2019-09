Sobe para 13 número de mortos em incêndio em hospital no Rio

SÃO PAULO, 17 SET (ANSA) – O número de mortos em decorrência do incêndio ocorrido no Hospital Badim, na última quinta-feira (12), no Rio de Janeiro, subiu para 13 depois que mais uma paciente faleceu na madrugada desta terça-feira (17).

Áurea Martins de Oliveira estava hospitalizada no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul da cidade, desde a noite da tragédia. Em nota à imprensa, o centro médico prestou solidariedade aos amigos e familiares da vítima. O Hospital Badim foi atingido por um incêndio na última quinta-feira (12). Ao todo, 103 pacientes estavam internados no momento que as chamas tomaram o prédio. A polícia ainda realiza uma perícia para determinar as causas do incêndio. A principal suspeita, porém, é que um curto-circuito em um gerador no subsolo da estrutura tenha dado início às chamas. (ANSA)