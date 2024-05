Sobe para 126 o número de mortos no Rio Grande do Sul

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/05/2024 - 18:56 Para compartilhar:

Subiu para 126 o número de mortos pelas chuvas que afetam o estado do Rio Grande do Sul desde semana passada. Segundo o novo boletim divulgado pela Defesa Civil às 18h desta sexta-feira, 10, 441 municípios foram afetados até o momento.

De acordo com o levantamento, 141 pessoas estão desaparecidas. Além disso, 71.409 pessoas estão em abrigos, 339.928 estão desalojadas e 756 feridas.

O nível do Rio Guaíba, em Porto Alegre, está em 4,71m, segundo a medição das 18h. Os dados são da régua da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), Serviço Geológico do Brasil (SGB) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

O Guaíba recebe as águas de diferentes bacias hidrográficas afetadas pelos temporais, como Taquari e Caí.