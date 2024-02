Sobe para 113 o número de deputados a favor de impeachment contra Lula por críticas a Israel

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/02/2024 - 12:19 Para compartilhar:

Subiu para 113 o número de deputados da oposição que assinaram o pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por conta de seu discurso na Etiópia, em que comparou a atual guerra entre Israel e o grupo islâmico Hamas, na Faixa de Gaza, com o Holocausto nazista.

A representação para a abertura de afastamento do presidente partiu da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), ao defender que não se pode comparar o que está acontecendo na Faixa de Gaza com o extermínio judeu durante a Segunda Guerra Mundial.

Na ação, os parlamentares alegam que as declarações de Lula configuram um crime de responsabilidade, segundo o artigo 5° da Constituição Federal de 1988. “São crimes de responsabilidade contra a existência política da União: 3 – cometer ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade”, ressaltam.

Além de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), grande parte dos signatários do pedido de afastamento do petista são políticos do Republicanos, Progressistas, União Brasil, Cidadania, PSDB e MDB. O Partido Novo anunciou na manhã desta terça-feira, 20, apoio ao pedido de impeachment.

Veja os deputados que assinaram o pedido de impeachment:

1. Carla Zambelli

2. Julia Zanatta

3. Delegado Caveira

4. Mario Frias

5. Meira

6. Maurício Marcon

7. Paulo Bilynskyj

8. Sargento Fahur

9. Delegado Fabio Costa

10. Carlos Jordy

11. Gustavo Gayer

12. Sargento Gonçalves

13. Kim Kataguiri

14. Bia Kicis

15. General Girão

16. Luiz Philippe

17. Nikolas Ferreira

18. Alfredo Gaspar

19. Rosangela Moro

20. Gilvan da Federal

21. Carol de Toni

22. Amália Barros

23. Domingos Sávio

24. Alexandre Ramagem

25. Antonio Carlos Nicoletti

26. Messias Donato

27. André Fernandes

28. Marcelo Álvaro Antônio

29. Eros Biondini

30. Junio Amaral

31. Coronel Telhada

32. Marcel Van Hattem

33. José Medeiros

34. Delegado Zucco

35. Daniel Freitas

36. Marcos Antônio Pereira Gomes (Zé Trovão)

37. Daniela Reinehr

38. Capitão Alden

39. Filipe Martins

40. Alcibio Mesquita Bibo Nunes

41. Adriana Ventura

42. Gilberto Silva

43. João Chrisóstomo de Moura

44. Ubiratan Sanderson

45. Giovani Cherini

46. Filipe Barros

47. Cristiane Lopes

48. Capitão Augusto

49. Gilson Marques

50. Coronel Fernanda

51. Eduardo Bolsonaro

52. Any Ortiz

53. Marco Feliciano

54. Adilson Barroso

55. Chris Tonietto

56. Silvio Antonio

57. Ricardo Salles

58. Silvia Waiãpi

59. Abilio Brunini

60. Marcio Alvino

61. Jefferson Campos

62. Rodrigo Valadares

63. Marcelo Moraes

64. Delegado Éder Mauro

65. Rodolfo Nogueira

66. Dr. Frederico

67. Clarissa Tercio

68. Evair Vieira de Melo

69. Eli Borges

70. Coronel Assis

71. Luiz Lima

72. Coronel Ulysses

73. Dr. Jaziel⁠

74. Capitão Alberto Neto

75. Mariana Carvalho

76. Roberto Duarte

77. Marcos Pollon

78. Magda Mofatto

79. Dayany Bittencourt

80. Maurício Souza

81. Fernando Rodolfo

82. Roberta Roma

83. Alberto Fraga

84. Reinhold Stephanes Jr

85. Lincoln Portela

86. Miguel Lombardi

87. ⁠Dr. Zacharias Calil

88. Professor Alcides

89. Rosana Valle

90. Hélio Lopes

91. Pedro Lupion

92. Pastor Eurico

93. Delegado Palumbo

94. Zé Vitor

95. Lucas Redecker

96. ⁠Dr. Fernando Maximo

97. Thiago Flores

98. Dr Luiz Ovando

99. Roberto Monteiro

100. General Pazuello

101. Luciano Galego

102. Afonso Hamm

103. Osmar Terra

104. Covatti Filho

105. Pedro Westphalen

106. Geovania de Sá

107. Nelsinho Padovani

108. André Ferreira

109. Gerlen Diniz

110. Ana Paula Leão

111. Dilceu Sperafico

112. Vermelho Maria

113. Franciane Bayer

