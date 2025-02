Sobe para 11 número de mortos em ataque mais mortal da Suécia

ESTOCOLMO, 5 FEV (ANSA) – Considerado o ataque mais mortal da história da Suécia, o tiroteio ocorrido em uma escola na cidade de Örebro, a 200 quilômetros de Estocolmo, na última terça-feira (4), deixou até agora 11 mortos, incluindo o agressor, e pelo menos cinco pessoas gravemente feridas.

Em coletiva de imprensa, um porta-voz da polícia de Örebro informou que o número de vítimas ainda pode aumentar, devido à gravidade dos feridos. Ele também explicou que, até o momento, “não se sabe o motivo do tiroteio, mas tudo indica que o autor agiu sozinho, sem motivações ideológicas”.

“Onze pessoas morreram, incluindo o assassino”, afirmou à AFP, confirmando que trata-se do pior tiroteio em massa da história do país.

Ontem, o chefe de polícia de Örebro, Roberto Eid Forest, já havia afirmado não acreditar que haja um motivo terrorista por trás do tiroteio. O caso é investigado como tentativa de homicídio, incêndio criminoso e crime de porte de arma agravado.

“A extensão do incidente é muito grande. Temos uma grande cena de crime, temos que completar as buscas que estamos conduzindo na escola. Há uma série de passos investigativos que estamos tomando: um perfil do atirador, entrevistas com testemunhas.

Obviamente, é uma quantidade significativa de trabalho”, afirmou Forest à imprensa.

Os investigadores ainda apuram a dinâmica do ataque, mas sabe-se que o autor do ataque, que atirou contra si mesmo, tinha 35 anos e não possuía antecedentes criminais. Além disso, ele tinha licença para porte de armas.

A ofensiva ocorreu no centro de educação para adultos Risbergska, onde todos os corpos foram encontrados. Os mortos ainda não foram identificados.

O caso chocou a Suécia e provocou reações de diversos países, incluindo da Itália, cujo presidente Sergio Mattarella condenou o ataque e “transmitiu ao rei Carl XVI Gustaf, às famílias das vítimas e ao simpático povo sueco as mais sinceras condolências”, em seu nome e no da República Italiana.

“Condenamos com a máxima firmeza este ato insensato de violência. Estamos próximos do luto da Suécia com sentimentos de solidariedade, enquanto desejamos aos muitos feridos uma pronta e completa recuperação”, concluiu. (ANSA).