Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/05/2024 - 12:21 Para compartilhar:

Subiu para 100 o número de mortos registrados devido as enchentes no Rio Grande do Sul. Pelo menos 128 pessoas estão desaparecidas.

Os dados foram atualizados por meio do último boletim divulgado pela Defesa Civil, às 12h.

Há 66.761 cidadãos em abrigos, enquanto 163.720 estão desalojados.

Agora são 417 municípios afetados pelas chuvas no estado, que impactaram 1.456.820 pessoas.