Sobe para 16 o número de mortos pela passagem de furacão Milton na Flórida

Ao menos 16 pessoas morreram em decorrência da passagem do furacão Milton na Flórida, nos Estados Unidos, entre a quarta-feira, 9, e sexta-feira, 11. As informações foram divulgadas à “CBS News” pelo Florida Department of Law Enforcement (Departamento de Aplicação da Lei da Flórida – em tradução).

O órgão divulgou que os óbitos foram reportados em oito condados. Conforme as autoridades, seis pessoas morreram em St. Lucie, três em Volusia e duas em Pinellas. Os territórios de Polk, Hillsborough, Sarasota, Orange e Citrus registraram uma morte.

Segundo o Florida Department of Law Enforcement, as mortes em St. Lucie estão relacionadas a tornados que se formaram com a passagem de Milton pela região.

Na quarta-feira, 9, o furacão Milton foi apelidado de “o pior ciclone do século”. A tempestade deixou mais de três milhões de pessoas sem energia elétrica, situação que deve perdurar pelos próximos dias.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que desde o início da semana emitiu alertas à população sobre os perigos do fenômeno, criticou a difusão de informações supostamente falsas sobre a tempestade feitas pelo ex-mandatário Donald Trump. “Ele pode levantar hipóteses, mas isso é antiamericano”, comentou.

Trump, atual candidato republicano à Casa Branca, acusa o governo de não ter recursos suficientes para as vítimas do furacão por destinar a verba para imigrantes.

*Com informações da Ansa