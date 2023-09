AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/09/2023 - 13:13 Compartilhe

As autoridades brasileiras elevaram, nesta sexta-feira (8), de 25 para 46 o número de desaparecidos, após a passagem de um ciclone devastador no sul do país, que deixou pelo menos 41 mortos.

Em uma nota, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que as buscas continuam, cinco dias após o fenômeno climático, que afetou 85 municípios.

rsr/app/ltl/tt

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias