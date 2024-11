Sob Tarcísio, mortes cometidas por PMs aumentam 46% em SP

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/11/2024 - 16:03 Para compartilhar:

Dados divulgados pelo Grupo de Atuação Especial da Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial, do MP-SP (Ministério Público de São Paulo), mostram que mortes cometidas por policiais militares no estado aumentaram 46% de janeiro até 17 de novembro deste ano, se comparado com o mesmo período de 2023.

Durante o último corte temporal analisado, foram registradas 673 mortes, contra 460 no ano passado.

Dessas 673 mortes, 577 foram realizadas por policiais em serviço e outras 96, de folga. O portal IstoÉ entrou em contato com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) solicitando um posicionamento sobre o aumento dos casos, mas não obteve resposta até o momento.

No ano de 2022, sob gestão do governador Rodrigo Garcia (DEM), o estado de São Paulo registrou o menor número de mortes por ação policial, sendo 396 casos.

Antes mesmo de assumir a gestão do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos) dava sinais de que não iria ampliar o programa das câmeras corporais dos agentes. Ao assumir o cargo, em 2023, ele confirmou que não iria adquirir novos equipamentos, mesmo tendo orçamento disponível para isso.

Somente neste ano o governo do estado lançou um edital para a contratação de 12 mil novas câmeras corporais. A gravação vai ser realizada de maneira intencional, ou seja, o agente decide se pretende registrar ou não a ação.