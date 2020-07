Sob sol forte, Vasco atropela Macaé em jogo-treino em São Januário Cruz-Maltino faz 5 a 0 em duelo na manhã neste sábado, no qual chamam atenção inversões de jogadas, lançamentos frequentes e marcação sob pressão

O técnico Ramon Menezes teve mais um bom motivo para acreditar que a preparação do Vasco para o Brasileiro está no caminho certo. Na manhã deste sábado, o Cruz-Maltino aplicou um 5 a 0 sobre o Macaé em jogo-treino realizado em São Januário. Talles Magno, Lucas Ribamar, Bruno César, Lucas Santos e Kaio Magno garantiram a nova goleada.

A equipe titular foi formada por Fernando Miguel; Pikachu, Ulisses, Ricardo Graça e Henrique; Andrey, Fellipe Bastos e Martín Benitez; Vinícius, Talles Magno e Lucas Ribamar.

Nas duas etapas, os vascaínos chamaram atenção pela tentativa de rodar a bola e fazer inversões de jogadas. Além disto, Fellipe Bastos, bem fisicamente, arriscou lançamentos e subiu para o ataque.

Mesmo com as baixas de Germán Cano, Leandro Castan, Germán Cano, Raul, Alexander e Bruno Gomes, a equipe não teve trabalho para abrir o placar. Fellipe Bastos lançou Talles Magno. O camisa 11 dividiu com o goleiro mas, na sobra, tocou para o gol vazio.

Aos poucos, a equipe teve outras tentativas e viu Lucas Ribamar perder um gol claríssimo. Mesmo não conseguindo ampliar, chamou atenção no Cruz-Maltino marcação desde a saída de bola e as jogadas pela direita. Yago Pikachu e Vinícius revezavam em

Na volta do intervalo, Ramon Menezes preferiu manter boa parte da equipe (apenas Lucão entrou no lugar de Fernando Miguel). Mas o gol veio com a contribuição de quem também saiu do banco: Cayo Tenório alçou e Lucas Ribamar subiu mais do que a zaga para ampliar.

A partir dos 15 minutos, o Cruz-Maltino passou por uma sucessão de mudanças. A equipe passou a ser: Lucão; Cayo Tenório, Werley, Ricardo Graça e Riquelme; Andrey, Marcos Júnior e Bruno César; Gabriel Pec, Lucas Santos e Tiago Reis. Ainda entraram o goleiro Jordi e o atacante Kaio Magno durante a partida.

Diante de um Macaé que também fez mudanças, a equipe da Colina fez o terceiro graças a uma estratégia de Ramon. Um dos destaques entre os que entraram na etapa final, Gabriel Pec pressionou o adversário, roubou a bola e esticou para Tiago Reis. O atacante finalizou, a bola bateu no goleiro e carimbou a trave. Na sobra, Bruno César cabeceou para o gol vazio.

Lucas Santos, que também se movimentou bastante e procurou inverter jogadas, fez o quarto em finalização rasteira. Já no finzinho, Bruno César, que também teve boa atuação passou de letra para Tiago Reis. O goleiro espalmou a finalização do atacante e, na sobra, Kaio Magno fez o quinto.

