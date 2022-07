Sob protestos da torcida com Lisca, Sport e Vila Nova ficam no empate na Ilha do Retiro Treinador tem negociações com o Santos e pode sair da equipe pernambucana

Nesta segunda-feira (18), o Sport pode ter tido sua última partida sob o comando do técnico Lisca, que negocia com o Santos. O que pode ser a despedida do comandante, não foi como o esperado. Mesmo com superioridade, a equipe ficou no 0 a 0 contra o Vila Nova, na Ilha do Retiro, sob vaias da torcida.

Com o resultado, o time ainda comandado por Lisca se afasta do G4 e ocupa a quinta colocação, com 27 pontos ganhos, tendo cinco de desvantagem para o Grêmio, o quarto. O Vila Nova permanece na lanterna da competição, com 14 tentos.

O Leão da Ilha volta para campo na próxima sexta-feira (22), para duelar contra o Sampaio Corrêa, fora de casa. Por outro lado, o Tigre enfrenta o Vasco da Gama, em Goiânia, um dia depois, às 16h30 (de Brasília).

PRESSÃO DO LEÃO!

Atuando sob seus domínios, o Sport começou com mais posse de bola e presença ofensiva. Aos oito minutos, Ronaldo arriscou de fora da área e a bola foi pela direita. Em seguida, foi a vez de Sabino, mas Tony espalmou para cima.

Logo depois, após cruzamento da direita, a bola sobrou para Juba, que bateu para nova defesa do goleiro. Mais tarde, Vanegas recebeu na área e mesmo sem ângulo, arriscou e acertou o travessão.

Na sequência, o atacante recebeu e bateu pata grande intervenção de Tony. O primeiro ataque do Vila saiu somente aos 38′, com Riquelme arrematando de longe.

MESMO PANORAMA!

Na volta do intervalo, o Sport continuou com as ações ofensivas, mas não consegui grandes chances. O zagueiro Sabino foi levando até o campo ofensivo e bateu por cima. Logo depois, Paulinho acertou bela testada após cruzamento, mas Alex Silva salvou.

A torcida começou a pegar no pé do time, pelo rendimento e também do técnico Lisca, que está negociando sua com o Santos.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

Sport 0x0 Vila Nova

Local: Estádio Ilha do Retiro, Recife-PE

​Data/horário: 18 de julho de 2022, 20h (de Brasília)

​Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Árbitro assistente 1: Fábio Pereira (TO)

Árbitro assistente 2: Jose Reinaldo Nascimento Júnior (DF)

Árbitro de Vídeo: Jose Claudio Rocha Filho (VAR FIFA) / SP

AVAR: Amanda Pinto Matias (SP)

Observador de VAR: Erich Bandeira (PE)

​Cartões amarelos: Ezequiel, Ronaldo (Sport), Pablo Dyego, Arthur Rezende, Romário, Rubens (Vila Nova)

Cartões vermelhos: –

GOLS: –

Sport – técnico: Lisca

Mailson; Ezequiel (Denner 27’/2T), Thyere (Fábio Alemão 40’/1T), Sabino e Sander; Fabinho, Ronaldo e Blas Cáceres (Paulinho – intervalo); Thiago Lopes (Jaderson 27’/2T), Luciano Juba e Ray Vanegas.

Vila Nova – técnico: Allan Aal

Tony; Alex Silva, Donato, Renato e Willian Formiga; Ralf, Romário (Rafinha 24’/2T) e Arthur Rezende (Marlone 38’/2T); Riquelme (Rubens 10’/2T), Diego Tavares (Matheusinho 24’/2T) e Pablo Dyego.