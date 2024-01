Sob protestos, Bolonha limita velocidade no trânsito a 30 km/h

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/01/2024 - 15:01 Para compartilhar:

BOLONHA, 16 JAN (ANSA) – A cidade de Bolonha, primeira grande da Itália a implementar o limite de velocidade no trânsito a 30 quilômetros por hora na maioria de suas ruas, foi palco de protestos contra a medida nesta terça-feira (16).

A manifestação foi principalmente de motoristas de NCC (“noleggio con conducente”, aluguel com motorista, um tipo de transporte público que pode ser conduzido em carros, vans e ônibus), também com a participação de taxistas.

Eles fizeram uma longa carreata, respeitando o limite de velocidade.

“Nos manifestamos agora porque esperávamos que o prefeito pudesse testar os novos limites em uma porção da cidade e depois estender a todas, mas não foi assim. Era preciso ouvir quem trabalha com o carro todo dia. Assim, não conseguimos trabalhar: arriscamos a carteira de motorista e não podemos garantir os mesmos serviços”, disse Riccardo Busi, motorista NCC, um dos organizadores.

Eles também não descartam um aumento de preços: “Trabalhar assim é muito difícil. Poderiam pensar primeiro em consertar as ruas, cheias de buracos, ou em fazer ciclofaixas exclusivas. Não é fácil ficar na rua desse jeito”, disse Davide Mangialardi, outro manifestante.

Outra manifestação já está sendo marcada para o fim do mês, convocando também entregadores e cidadãos em geral.

Quem for flagrado dirigindo acima de 30 quilômetros por hora nas ruas de Bolonha será multado, com exceção de uma centena de artérias principais, onde o limite será de 50 km/h, porém com monitoramento mais intenso. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias