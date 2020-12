Sob pressão, Vasco visita um Grêmio embalado e tenta quebrar longo jejum em Porto Alegre

Em situações distintas na temporada, Vasco e Grêmio se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre. O Imortal Tricolor, que não perde há 15 jogos, pode entrar no G4 e encostar de vez nos líderes, enquanto o Cruz-Maltino tenta fugir da zona da degola. No entanto, terá tarefa difícil, já que não vence o adversário fora de casa desde 2006, quando a equipe gaúcha ainda mandava seus jogos no estádio Olímpico.

Sob pressão, o técnico Ricardo Sá Pinto começa a balançar no cargo por ter apenas duas vitórias em 11 jogos e ver a equipe ser eliminada da Copa Sul-Americana em pleno estádio de São Januário diante do Defensa y Justicia, da Argentina. A demora nas substituições, o fraco rendimento do time, e a falta de criatividade no meio-campo e efetividade do ataque começam a pesar na conta do português.

+ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

Para o duelo deste domingo, o time terá os desfalques de Andrey, suspenso por causa do terceiro amarelo, Jadson e o argentino Germán Cano, artilheiro da equipe no ano com 20 gols, por causa da Covid-19 (seguem em isolamento social após testar positivo para a doença). Além deles, o lateral-esquerdo Henrique tem um quadro de sinusite e não estará à disposição.

O Gigante de Colina em 24 pontos, apenas um atrás do Sport, primeira equipe fora da zona do rebaixamento. Porém, a próxima sequência na tabela não é nada animadora. Após enfrentar o Grêmio, o time terá pela frente o rival Fluminense, atualmente no G4, e o Santos, ambos em São Januário; Por fim, fecha o turbulento ano de 2020 diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada.

E MAIS:

Com apenas duas vitórias em 11 jogos (cinco empates e quatro derrotas), Ricardo Sá Pinto tem apenas 33,3% de aproveitamento no comando do Vasco. Um percentual menor do que os seus antecessores Abel Braga e Ramon Menezes. O primeiro saiu do clube em março com o aproveitamento de 36,17% em 14 jogos, e o segundo foi demitido em outubro com 56,25% em 16 partidas.

Ainda sem o seu artilheiro no ano com 20 gols, Germán Cano, o Vasco luta para melhorar o seu desempenho no ataque. Até o momento, a equipe tem 40 gols em 45 jogos na temporada, com a média de 0,88 por jogo. O time tentará encerrar um longo jejum diante do Grêmio. A última vitória em Porto Alegre aconteceu no dia 7 de maio de 2006 com gols de Éder Fernandes e Alberoni, enquanto Patrício descontou para os gaúchos.

Confira os últimos jogos entre Grêmio e Vasco em Porto Alegre



Grêmio 2 x 1 Vasco (Brasileirão 2019);

Grêmio 2 x 1 Vasco (Brasileirão 2018);

Grêmio 2 x 0 Vasco (Brasileirão 2017);

Grêmio 2 x 0 Vasco (Brasileirão 2015)

Grêmio 1 x 0 Vasco (Brasileirão 2013);

Grêmio 2 x 0 Vasco (Brasileirão 2012);

Grêmio 1 x 1 Vasco (Brasileirão 2011);

Grêmio 1 x 1 Vasco (Brasileirão 2010);

Grêmio 2 x 1 Vasco (Brasileirão 2008);

Grêmio 3 x 1 Vasco (Brasileirão 2007);

Grêmio 1 x 2 Vasco (Brasileirão 2006).

E MAIS:

Veja também