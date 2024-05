Sob pressão na Série B, Vila Nova e Brusque empatam por 2 a 2 em Goiânia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/05/2024 - 19:14 Para compartilhar:

Pressionados pelos resultados negativos recentes, Vila Nova e Brusque fizeram um jogo bastante movimentado e que terminou empatado por 2 a 2, neste domingo, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Vila Nova viveu os últimos dias em crise após o “desastre” ocorrido em Belém (PA), onde acabou goleado por 6 a 0 para o Paysandu pelo jogo de ida da final da Copa Verde. O tropeço derrubou o técnico Márcio Fernandes, substituído por Luizinho Lopes, por coincidência, ex-Brusque.

Com 10 pontos, o time goiano ocupa a oitava posição. O Brusque completou oito jogos sem vencer na estreia do técnico Luizinho Vieira. Com cinco pontos, a equipe catarinense está na zona de rebaixamento, em 17º lugar.

O primeiro tempo foi “brigado” e tenso pela necessidade de ambos de evitar nova derrota. O Vila Nova saiu na frente num pênalti esquisito, porque Rodolfo Potiguar tentou chutar a bola, porém, atingiu as pernas de Júnior todinho que entrou na frente da bola. O pênalti foi anotado com a ajuda do VAR e convertido por Alesson, que deslocou o goleiro Matheus Nogueira, aos 20 minutos.

O curioso é que ao invés de comemorar, Alesson correu em direção ao alambrado e pediu desculpas à torcida, decepcionada após a goleada sofrida em Belém. Mas a reação do Brusque foi em seguida, aos 24, quando o goleiro Dênis Júnior tentou socar uma bola após escanteio e errou. A bola tocou levemente na sua mão e praticamente caiu na cabeça de Guilherme Queiroz, que se agachou para completar para as redes.

O segundo tempo começou eletrizante. O Vila Nova ficou na frente no placar logo aos dois minutos, quando Alesson disparou pelo lado esquerdo e, na linha de fundo, cruzou para trás. Júnior Todinho bateu de primeira com a perna esquerda e balançou as redes: 2 a 1.

O Brusque não se intimidou e manteve seu objetivo para jogar de igual para igual. Empatou aos 9 minutos, num lance de individualidade de Alex Ruan. Após rebatida da defesa, ele finalizou de bicicleta e surpreendeu a marcação.

A história começou a mudar aos 15 minutos, quando Luiz Henrique deu uma cotovelada em Igor Henrique e o VAR chamou a atenção do árbitro Kléber Ariel Gonçalves da Silva (PR). Ele consultou o vídeo e depois apresentou o cartão vermelho pra o jogador catarinense, deixando o Vila Nova com um jogador a mais em campo.

O time goiano criou boas chances para marcar o terceiro gol, tanto com Alesson, de cabeça, quanto com Juan Christian, num chute na trave. Já nos acréscimos Henrique Almeida acertou o travessão. A torcida, ainda decepcionada, não gostou do resultado e vaiou o time ao final do jogo.

O time goiano, na quarta-feira, faz o segundo jogo final da Copa Verde diante do Paysandu, porém, segundo a diretoria deve ter um time jovem porque não acredita ter chances de revertem a enorme vantagem paraense. Pela oitava rodada da Série B, o Vila Nova vai enfrentar a Chapecoense no próximo domingo, em Santa Catarina. O Brusque receberá o Novorizontino, no sábado.

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA 2 X 2 BRUSQUE

VILA NOVA – Dênis Júnior; Elias (Apodi), Quintero, Jemmes e Rhuan; Cristiano, Geovane e Igor Henrique (Luciano Naninho); Juan Christian (João Lucas), Alesson e Júnior Todinho (Henrique Almeida). Técnico: Luizinho Lopes.

BRUSQUE – Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Ronei), Maurício, Wallace e Alex Ruan (Éverton Alemão); Rodolfo Potiguar (Wellissol), Marcos Serrato e Luiz Henrique; Diego Mathias (Dionísio), Guilherme Queiroz (Osman) e Paulinho Moccelin. Técnico: Luizinho Vieira.

GOLS – Alesson (pênalti), aos 20, e Guilherme Queiroz, aos 24 minutos do primeiro tempo. Júnior Todinho, aos 2, e Alex Ruan, aos 9 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rhuan, Juan Christian e Júnior Todinho (Vila Nova); Mateus Pivô e Dionísio (Brusque).

CARTÃO VERMELHO – Luiz Henrique (Brusque).

RENDA – R$ 26.440,00.

PÚBLICO – 1.882 pagantes (1.920 total).

LOCAL – Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO).