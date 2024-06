Sob pressão, Inglaterra inicia contra Eslováquia sua luta no mata-mata da Euro

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/06/2024 - 8:43 Para compartilhar:

O peso das expectativas está esmagando a Inglaterra, candidata ao título a poucas horas de enfrentar a Eslováquia pelas oitavas de final da Euro 2024, no domingo (29) em Gelsenkirchen, o primeiro obstáculo em um caminho acessível para a final.

Os ‘Three Lions’ perderam o brilho e o encanto com que chegaram à Alemanha com uma fase de grupos que terminou com um empate diante da Eslovênia (0-0), sob vaias e ocasionais copos de plástico atirados na direção do técnico Gareth Southgate.

Um sinal da falta de paciência e memória curta dos torcedores em relação ao treinador que levou a Inglaterra longe no âmbito continental (final da Eurocopa em 2021) e mundial (semifinais em 2018, quartas de final em 2022).

Uma vitória nas oitavas de final contra os ‘Falcões Eslovacos’ (Slovenski Sokoli) pode restaurar rapidamente a calma, acredita o atacante Anthony Gordon.

“Se jogarmos em alto nível na próxima partida, tudo vai mudar. Essa é a coisa boa do futebol”, disse o jogador do Newcastle, que ficou no banco durante os três jogos da fase de grupos.

A frustração dos torcedores ingleses se deve às grandes esperanças depositadas na seleção, acrescenta. “Se quisermos que isso acabe (as críticas), só temos que ser bons e dar às pessoas o que elas querem ver”.

Por enquanto, não viram grande coisa: uma vitória suada sobre a Sérvia (1-0), um jogo nervoso contra a Dinamarca (1-1) e novamente contra a Eslovênia, com apenas dois gols marcados em três jogos.

Estes números estão muito longe do potencial ofensivo dos titulares Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka e Harry Kane, que somando os quatro marcaram 114 gols na temporada pelos seus respectivos clubes.

O meio-campo tampouco tem sido convincente. Declan Rice, ao lado de Trent Alexander-Arnold, Conor Gallagher e Kobbie Mainoo não mostraram grandes atuações até o momento.

Fantasma de 2016

“Eles dependem muito da sua qualidade individual. Acredito que podemos consegui se continuarmos jogando como equipe”, avisou o capitão eslovaco e jogador do Paris Saint-Germain, Milan Skriniar.

Sua seleção, 45ª colocada no ranking da Fifa, não conta com muitos jogadores renomados, mas conseguiu vencer a Bélgica do craque Kevin de Bruyne por 1 a 0 na fase de grupos.

É “uma equipe difícil de movimentar, muito física e disciplinada”, disse o técnico ucraniano Serhiy Rebrov depois de derrotar os eslovacos por 2 a 1 na segunda rodada.

Liderada por Francesco Calzona, a Eslováquia tem muitas características do futebol italiano, que podem ser resumidas em três palavras: rigor, agressividade e pressão.

A superação deste obstáculo deveria caber à Inglaterra, mas o fantasma da Euro 2016, em que os ‘Three Lions’ perderam por 2 a 1 para a Islândia nas oitavas de final, ainda está presente na memória.

“Aqueles que acham que a Inglaterra tem um chaveamento fácil na Euro 2024 precisam de uma aula de história”, avaliou o jornal britânico The Guardian na sexta-feira. “As pessoas esqueceram do retrospecto da Inglaterra nas últimas Euros antes de Southgate, incluindo a derrota para a Islândia?”.

Capitaneados por Harry Kane, os ingleses conseguiram terminar como líderes do Grupo C, o que lhes permitiu evitar Alemanha, França, Espanha e Portugal até à final, caso cheguem, que será disputada no dia 14 de julho, em Berlim.

Em caso de vitória sobre a Eslováquia, a Inglaterra enfrentará nas quartas de final o vencedor da partida entre Suíça e Itália. Nas semifinais, o adversário seria Holanda, Áustria, Romênia ou Turquia.

