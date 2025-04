Sob pressão dos EUA, Putin estar aberto a negociações de paz diretas com a Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, sob pressão de Washington para mostrar disposição para a paz na Ucrânia, propôs nesta segunda-feira conversas bilaterais com Kiev pela primeira vez em anos, e disse que está aberto a mais cessar-fogos após uma trégua de um dia na Páscoa.

Separadamente, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, confirmou que Kiev estava enviando uma delegação a Londres para se reunir com os Estados Unidos e outros países ocidentais na quarta-feira.

As negociações em Londres são uma continuação de uma reunião em Paris na semana passada, na qual os Estados Unidos e os países europeus discutiram maneiras de acabar com a guerra de mais de três anos.

Putin, falando a um repórter da TV estatal russa, disse que os combates haviam sido retomados após seu surpreendente cessar-fogo de 30 horas na Páscoa, que ele anunciou unilateralmente no sábado.

Os dois países acusaram um ao outro de violar a trégua de Putin, que Kiev considerou, desde o início, como uma manobra.

Washington disse que aceitaria de bom grado uma extensão da trégua. Zelenskiy, que pediu que ela fosse estendida para um cessar-fogo de 30 dias em alvos civis, disse que os contínuos ataques russos durante o cessar-fogo de domingo mostraram que Moscou tinha a intenção de prolongar a guerra.

Em seus comentários, Putin disse que Moscou está aberta a qualquer iniciativa de paz e espera o mesmo do governo ucraniano.

“Quando o presidente disse que era possível discutir a questão de não atacar alvos civis, inclusive bilateralmente, o presidente tinha em mente negociações e discussões com o lado ucraniano”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres, segundo a agência de notícias Interfax.

Zelenskiy não fez referência às falas de Putin sobre as negociações bilaterais em seus comentários no X, anunciando a delegação ucraniana para as negociações em Londres.

“Ucrânia, Reino Unido, França e Estados Unidos — estamos prontos para avançar da forma mais construtiva possível, assim como fizemos antes, para alcançar um cessar-fogo incondicional, seguido pelo estabelecimento de uma paz real e duradoura”, escreveu Zelenskiy, acrescentando que teve boas discussões com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

Mais cedo nesta segunda-feira, Zelenskiy disse que suas forças foram instruídas a continuar a espelhar as ações do Exército russo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o secretário de Estado, Marco Rubio, disseram na sexta-feira que Washington poderia se afastar completamente das negociações de paz se os lados não fizessem mais progressos dentro de alguns dias. No domingo, Trump foi mais otimista, dizendo que “esperamos” que os dois lados cheguem a um acordo “esta semana”.