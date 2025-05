Sob pressão, Atlético-MG volta à Arena MRV diante do Fluminense pelo Brasileirão

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o Atlético-MG quer afastar o momento turbulento que vive e subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, irá enfrentar o Fluminense, pela oitava rodada, na sua volta à Arena MRV, às 17h30, em Belo Horizonte.

Fechado desde o fim do Brasileiro do ano passado, o estádio do clube mineiro voltará a ser utilizado e está liberado para receber 40 mil pessoas. A Polícia Militar de Minas Gerais vistoriou o local na última segunda-feira e, e autorizou o uso para jogos oficiais. A principal novidade será o novo gramado sintético.

Ao começar a rodada em 10º lugar, com nove pontos, o Atlético-MG quer encostar na parte de cima da tabela. Na sétima rodada, venceu por 1 a 0 o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Mas na última quinta-feira, perdeu por 3 a 2 para o Deportes Iquique-CHI, fora de casa, pela Copa Sul-Americana, e voltou a ficar sob pressão.

Na briga pela liderança, o Fluminense é o quinto colocado, com 13 pontos, três atrás do líder Palmeiras. Na rodada passada, venceu por 2 a 1 o Sport, no Maracanã. Mas também sofreu derrota na Sul-Americana, sendo superado pelo San José, na Bolívia, por 1 a 0.

Desfalque nos últimos dois jogos, o atacante Hulk volta a ficar à disposição do técnico Cuca. O ídolo atleticano passou a semana fazendo trabalhos de reequilíbrio muscular para reforçar. A tendência é que ele forme o trio de ataque titular com Tomás Cuello e Rony, sinal de que o time será agressivo. Com o ataque reforçado, o meia Igor Gomes vai para a reserva e o meio-campo deve ter Fausto Vera, Rubens e Gustavo Scarpa.

O lateral-esquerdo Guilherme Arana pode ser novidade na lista de relacionados para o confronto. Ele está recuperado de uma lesão muscular na posterior da coxa direita, mas em processo final de transição física. Caso não esteja apto nesta rodada, deve retornar contra o Caracas, na próxima quinta-feira, pela sul-americana.

O zagueiro Lyanco, com uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, os volantes Gabriel Menino, em recuperação de um problema no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, e Alan Franco, com contusão óssea no joelho direito, e o atacante Júnior Santos, em fase final de tratamento de uma lesão na coxa direita, são desfalques.

O Fluminense continua sem o zagueiro Thiago Silva, com problema muscular na coxa direita, o meia Riquelme Felipe, com uma entorse no joelho esquerdo, e o centroavante Germán Cano, que se recupera de uma distensão no ligamento do joelho esquerdo.

Após ser poupado contra o San José, o time titular voltará a ser utilizado. Além dos jogadores, o técnico Renato Gaúcho, que não dirigiu o time na altitude por conta de uma orientação médica, volta ao comando. Na ocasião, o auxiliar Alexandre Mendes foi quem esteve à beira do campo.

A principal dúvida está no meio-campo. A comissão técnica ainda não decidiu quem será o volante escolhido para atuar ao lado de Martinelli. A vaga está sendo disputada por Hércules, Facundo Bernal e Nonato. Na última rodada do Brasileirão, o primeiro foi quem começou jogando.

Ficha técnica: Atlético-MG X Fluminense

ATLÉTICO-MG – Everson; Natanael, Rômulo, Júnior Alonso e Caio Paulista; Rubens, Fausto Vera e Gustavo Scarpa; Hulk, Rony e Tomás Cuello. Técnico: Cuca.

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Juan Freytes, Ignácio e Gabriel Fuentes; Hércules (Bernal), Martinelli e Ganso; Jhon Arias, Everaldo e Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO – 17h30.

LOCAL – Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).