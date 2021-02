Sob os olhares de Holan, Santos empata com o Santo André na estreia no Paulistão Peixe começou o jogo com dez atletas com passagens pela base e conseguiu um ponto na estreia. Técnico argentino esteve no Canindé para acompanhar a partida

Com um time formado por 10 jogadores com passagens pelas categorias de base e sob os olhares atentos do técnico Ariel Holan, o Santos empatou em 2 a 2 com o Santo André na noite deste domingo, no estádio do Canindé, na primeira rodada do Campeonato Paulista. O meia Jean Mota e o meia Gabriel Pirani fizeram os gols do Peixe. Vitinho Schimit e Ramon fizeram os gols da equipe do ABC.

Jogo começa a mil

O jogo deste domingo começou elétrico. Logo aos dois minutos., após três escanteios seguidos e um bate-rebate na área, o volante Vitinho Schimith soltou a bomba e venceu o goleiro Vladimir para fazer 1 a 0 para o Santo André. O troco do Santos saiu dois minutos depois. O meia Kevin Malthus fez boa jogada pela direita e cruzou, o meia Jean Mota apareceu entre os zagueiros e desviou para o gol.

O gol da virada do Santos saiu aos 25 minutos. Em rápido contra-ataque, Gabriel Pirani tabelou com Vinícius Balieiro e chutou da entrada dá área para vencer o goleiro Fernando Henrique.

O Santo André teve uma chance de empatar aos 28 minutos, mas o goleiro Vladimir fez boa defesa em chute de Ramon. O Peixe ainda teve duas chances com Arthur Gomes, aos 43 e aos 44 minutos, mas Fernando Henrique defendeu na primeira e a bola saiu na segunda.

Ramalhão melhor no segundo tempo

Assim como no primeiro tempo, o Santo André marcou nos primeiros minutos. Aos cinco, Marino apareceu sozinho na área e tocou na saída de Vladimir. O atacante Ramon ainda empurrou para o gol antes da linha para empatar o jogo no Canindé.

O time do ABC seguiu melhor no segundo tempo. Aos 19, Ramon recebeu na área e chutou forte, mas Vladimir fez boa defesa. Aos 24, Marino cruzou e Ramon cabeceou para o gol, mas o bandeira marcou impedimento no início da jogada e a decisão foi confirmada pelo VAR. Aos 30 minutos, Thiago Marques recebeu sozinho na área, mas chutou para fora. Aos 35, Minho soltou a bomba de fora da área e Vladimir espalmou.

O Santos teve uma chance aos 38 minutos. Tailson arriscou de fora da área e o goleiro Fernando Henrique mandou para escanteio. Aos 48, em contra-ataque, Allanzinho chutou de fora da área, a bola desviou na zaga e quase enganou o goleiro Fernando Henrique.

Como fica

Com o resultado, o Santos ocupa a segunda colocação do grupo D, com um ponto. O líder é o Mirassol, com três. Na próxima rodada, quarta-feira, o Santos recebe a Ferroviária na Vila Belmiro. O Santo André lidera o grupo A, com um ponto ganho (ao lado do Corinthians).

Ficha técnica

SANTO ANDRÉ 2 X 2 SANTOS

Local: Estádio do Canindé, em São Paulo (SP)

Data e hora: 28 de fevereiro, às 19h

Árbitro: Douglas Marques das Flores

VAR: Flávio Rodrigues de Souza

Cartões amarelos: Léo Costa e Rone (STO) e Kevin Malthus e Sandro (SAN)

Gols: Vitinho Schimith, aos dois, Jean Mota, aos quatro, Gabriel Pirani, aos 25 minutos do primeiro tempo. Ramon, aos cinco minutos do segundo tempo.

SANTO ANDRÉ

Fernando Henrique; Marcos Martins, William Goiano, Rodrigo e Giovanni; Fraga (Léo Costa, no intervalo), Vitinho Schimith (Rone, no intervalo), Marino (Paulo Roberto, aos 43’/2ºT) e Gegê; Minho e Ramon (Thiago Marques, aos 29’/2ºT).Técnico: Paulo Roberto Santos

SANTOS

Vladimir, Sandro, Kaiky Fernandes (Robson Reis, aos 36’/2ºT), Alex e Wagner Leonardo; Vinícius Balieiro, Kevin Malthus (Tailson, aos 28’/2ºT) e Gabriel Pirani (Ivonei, aos 41’/2ºT); Arthur Gomes (Allanzinho, aos 28’/2ºT), Jean Mota (Bruno Marques, aos 41’/2ºT) e Ângelo. Técnico: Marcelo Fernandes

