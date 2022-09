Sob olhares de Fenômeno, Cruzeiro recebe Criciúma para se aproximar do acesso

admin3 04/09/2022 - 8:00 Compartilhe

O retorno do Cruzeiro à elite nacional é apenas questão de tempo, e mais um passo pode ser dado neste domingo, contra o Criciúma, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). A partida que encerra a 28ª rodada da Série B do Brasileiro está marcada para as 16 horas.







Ainda sem perder como mandante, com 12 vitórias e um empate, o Cruzeiro é o líder isolado com 58 pontos, 17 a mais que o quinto colocado Londrina. A campanha vem empolgando a torcida, que comprou antecipadaMENTE os mais de 60 mil ingressos colocados à venda.

No meio desses 60 mil vai estar Ronaldo Fenômeno. O gestor celeste retornou ao Brasil depois de passar um período na Espanha acompanhando o Real Valladolid – seu outro clube – no início do Campeonato Espanhol e confirmou presença no Mineirão.

O técnico Paulo Pezzolano só confirma a escalação inicial do Cruzeiro momentos antes da bola rolar, mas a tendência é que promova o retorno de jogadores preservados no empate com o Sampaio Corrêa, por 1 a 1, em São Luis (MA), na última rodada, como os laterais Wesley Gasolina e Matheus Bidu.

No ataque, o treinador pode mudar. Jajá vem entrando bem nas partidas e disputa posição com Luvannor para atuar ao lado de Bruno Rodrigues e Edu, que é o artilheiro celeste na temporada com 18 gols. “A concorrência aumentou muito durante o ano, (agora) é o período em que a gente mais tem gente para jogar ali na frente. Isso é importante para o clube e bom para o Paulo (Pezzolano) e para a comissão, que têm peças para modificar sistema e mudar durante os jogos”, disse Edu.

O Cruzeiro vai ter pela frente um Criciúma embalado pela vitória sobre o Grêmio, por 2 a 0. O terceiro jogo de invencibilidade fez o time comandado por Claudio Tencati chegar aos 45 pontos e manter vivo o sonho do acesso à elite nacional.

Ciente da dificuldade que vai encontrar no Mineirão, Tencati deve congestionar o meio-campo com três volantes. Neste caso, Thiago Alagoano dá lugar para Rômulo. Outra mudança é no ataque, com a entrada de Hygor na vaga de Lohan, vetado pelo departamento médico por causa de uma lesão na coxa.