Sob olhares de Felipão, Athletico vence Ceará pelo Brasileirão Terans ainda acabou desperdiçando um pênalti





Neste sábado (7), o Athletico Paranaense contou com gol de Abner Vinicius e mesmo com pênalti perdido por David Terans, acabou conquistando a vitória contra o Ceará, atuando na Arena da Baixada.

Com o resultado, o Furacão subiu para a décima primeira colocação, com seis pontos. Enquanto isso, o Vozão estaciona em décimo sexto, com três. Agora as equipes se concentram na disputa da Copa do Brasil. Os paranaenses duelam contra o Tocantinópolis, já os nordestinos encaram a Tombense.

JOÃO RICARDO NELES!

A primeira oportunidade do jogo foi com Terans, aos cinco minutos. O meia recebeu no meio, achou espaço, bateu para o gol e João Ricardo fez boa defesa. O camisa 80 fez nova jogada, desta vez, cruzou na área e Cirino mandou para fora.

Mais tarde, em contra-ataque, Mendoza deu bom passe para Lima, que saiu na cara do goleiro, mas mandou por cima. A resposta surgiu com Vitinho em chute de fora da área e nova intervenção de João Ricardo.

O Ceará teve boa chegada com Gabriel Lacerda, de cabeça. O Furacão voltou a aparecer após passe de Terans e finalização de Vitinho, defendida por João Ricardo.

GOL E PÊNALTI PERDIDO!

Logo aos três minutos, Matheus Fernandes recebeu, cruzou na área e Abner Vinicius aproveitou para abrir o placar. Em seguida, após consulta no vídeo, Vuaden marcou pênalti de Gabriel Lacerda em Vitor Roque. Na cobrança, Terans parou em João Ricardo.

No fim, o Ceará foi com tudo para o ataque, mas não conseguiram o gol de empate. Lima teve duas oportunidades de marcar, uma delas sendo de cabeça, mas mandou para fora.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

Athletico 1×0 Ceará

Local: Arena da Baixada, Curitiba-PR

Data/horário: 07/05/2022 – 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)

Quarto árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Pedro Henrique, Bento, Vitor Roque, Hugo Moura, Vitinho (Athletico), João Ricardo, Bruno Pacheco, Rodrigo Lindoso (Ceará)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Abner (3’/2T) (1-0)

Athletico Paranaense – Técnico: Wesley Carvalho

Bento; Erick, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Abner; Hugo Moura (Khellven 36’/2T), Bryan García (Matheus Fernandes – intervalo) e David Terans (Léo Cittadini 24’/2T); Canobbio, Vitinho (Cuello 36’/2T) e Cirino (Vitor Roque 39’/1T).

Ceará – Técnico: Dorival Júnior

João Ricardo; Michel (Nino Paraíba 37’/2T), Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro e Bruno Pacheco (Zé Roberto 37’/2T); Richard (Erick 39’/1T), Geovane (Victor Luis 20’/2T) e Rodrigo Lindoso; Lima, Mendoza (Dentinho 20’/2T) e Vina.

