Sob o comando de Davis e LeBron, Lakers vencem Heat e fazem 2 a 0 na série final da NBA

Com 65 pontos da dupla Anthony Davis e LeBron James, o time do Los Angeles Lakers não teve piedade nesta sexta-feira diante de um Miami Heat desfalcado e venceu por 124 a 114, somando duas vitórias em dois jogos da série final da NBA.

LeBron James terminou com 33 pontos, 9 rebotes e 9 assistências, enquanto Anthony Davis teve 32 pontos e 14 rebotes, ambos emergindo como favoritos para o prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP) nas finais.

Pela equipe de Miami, Jimmy Butler marcou 25 pontos e 13 assistências, seu recorde em playoffs, e o novato Tyler Herro fez 17 pontos, tornando-se o jogador mais jovem (20 anos, 256 dias) a começar uma final na sexta-feira.

O Heat entrou na quadra do complexo esportivo da Disney em Orlando (Flórida) sem dois jogadores importantes, o esloveno Goran Dragic e Bam Adebayo, que se machucaram na quarta-feira no primeiro confronto decisivo, e cuja presença na sequência da competição é incerta.

Neste segundo confronto, os Lakers atuaram com a intenção de repetir o desempenho dominante da quarta-feira para assim se aproximar de seu primeiro campeonato nos últimos dez anos.

“Estamos jogando contra uma grande equipe. Nós entendemos isso. Eles nos colocaram em posições muito difíceis ofensivamente (…) Estou ansioso para ver o jogo novamente para ver onde podemos ser melhores, porque podemos ser”, disse LeBron James, determinado a vencer seu ex-time e ganhar seu primeiro anel com o Lakers e o quarto de sua carreira.

“Esta é a primeira vez que perdemos por 2 a 0 nesses playoffs. A mensagem é que estamos diante de um muro e temos que lutar”, disse o estreante Herro, que substituiu Dragic na equipe titular.

“Sabemos que tipo de equipe somos e o que somos capazes”, acrescentou Herro, que teve papel fundamental em muitos momentos na reta final da temporada, com média de 16,3 pontos.

– Recorde de cestas de três pontos –

Sem Adebayo, o Miami não conseguiu conter Anthony Davis, por isso o técnico Erik Spoelstra optou por uma marcação por zona por muito mais tempo do que o normal, tentando se fortalecer no garrafão e dando oportunidades nos arremessos à distância.

O time da Califórnia, que nesta sexta-feira vestiu sua camisa especial “Mamba Edition” em homenagem ao falecido Kobe Bryant, não teve problemas no início para invadir a área do adversário, com LeBron James dando passes para Davis e Dwight Howard facilmente debaixo da cesta.

Vendo como o Lakers marcou 12 de seus primeiros 14 pontos dentro do garrafão, Spoelstra fixou Meyers Leonard, substituto de Adebayo, mas a equipe de Los Angeles respondeu com um ataque da linha de três.

Foram 9 cestas de 3 pontos, com 9 rebotes do Lakers no primeiro tempo, um recorde nas finais.

E com seus nove rebotes ao fim desta partida, Lebron James se tornou o quarto maior reboteiro em finais da NBA, ultrapassando os 507 de Kareem Abdul-Jabbar.

– Davis, quase infalível –

O Lakers saiu com uma vantagem de 14 pontos (68-54) no intervalo e, logo no início da etapa seguinte, Davis pisou no acelerador marcando 9 dos primeiros 11 pontos de seu time.

O pivô, que joga as primeiras finais em sua oitava temporada na NBA, alcançou no primeiro duelo com o Miami 34 pontos e 9 rebotes, sem dar chances ao adversário para detê-lo.

E nesta sexta-feira o pivô foi praticamente infalível, alcançando uma espetacular estatística de 15 acertos em 20 arremessos(75%), 1/1 nos triplos e 1/1 nos lances livres.

“Ele é um grande jogador. Ele entende a posição em que está. Ele entende o quanto o time precisa dele e ele vai para isso”, reconheceu James.

O Lakers tinham uma vantagem de 18 pontos no terceiro quarto, mas o Heat, que chegou às finais superando todas as adversidades, se recusou a jogar a toalha.

Aproveitando alguns minutos de imprecisão da equipe de Los Angeles, o Miami Heat chegou a se aproximar no placar com as cestas de Butler, Herro e Kelly Olynyk (24 pontos), mas sem ameaçar a vitória dos Lakers.

“Adorei muitas coisas que fizemos esta noite, mas precisamos chegar a outro nível na hora da verdade, para podermos nos aproximar” do título, reconheceu o técnico dos Lakers, Erik Spoelstra.

gbv/cl/lca

Veja também