Sob o comando de Bielsa, Leeds celebra campeonato na Série B inglesa com vitória

O Leeds, que na próxima temporada disputará a Premier League, comemorou o título da Championship (2ª divisão inglesa), conquistado na véspera com a derrota de Brentford (3º), com uma vitória por 3 a 1 sobre o Derby County neste domingo.

Apesar do fato de o Leeds não jogar mais por nada, a vitória de alguma forma o ajudou a se vingar do time que há um ano havia eliminado a equipe treinada pelo argentino Marcelo Bielsa no playoff decisivo para a primeira divisão.

A partida não foi fácil para os homens treinados pelo argentino após mais de 48 horas de comemoração, iniciadas na sexta-feira com a confirmação da vaga na elite do futebol inglês, depois que o West Bromwich (2º) foi derrotado, e continuou no sábado com o título do torneio, o primeiro do Leeds alcançou desde que venceu a Premier League em 1992.

Pablo Hernández, Jamie Shackleton e Matthew Clarke (contra) foram os autores dos gols da 27ª vitória do Leeds nesta temporada.

O Leeds, que retornará à Premier League na próxima temporada após 16 anos de ausência, fechará o torneio da segunda divisão na quarta-feira contra o Charlton Athletic.

O próximo objetivo do histórico clube inglês é garantir a renovação de Bielsa, 64 anos, para a próxima temporada.

Após a partida, o treinador não quis revelar detalhes de seu futuro: “Não quero me concentrar em mim. Por enquanto, não é hora de falar sobre isso”, afirmou.

“Agora quero agradecer aos jogadores por alcançarem essa conquista para nossos torcedores. Também agradeço ao clube e a todos que tornaram isso possível” (a promoção), acrescentou.

Sempre sério, o argentino mostrou sinais de felicidade desta vez: “É claro que este troféu me faz feliz, mas eu trabalho no futebol há 35 anos e um título não muda muito”.

Voltar à Premier League “é o objetivo que esse grupo de jogadores luta há dois anos”, acrescentou Bielsa, que destacou “a capacidade do grupo de resolver todas as situações que ocorreram”.

“O prêmio é para os jogadores”, concluiu “El Loco”.

