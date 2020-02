Sob nova realidade, Cruzeiro estreia desfalcado na Copa do Brasil em Roraima

A temporada 2020 é de novas realidades para o Cruzeiro, rebaixado no Campeonato Brasileiro, e uma delas começará a ser vivenciada nesta quinta-feira. A partir das 21h30, o time enfrenta o São Raimundo-RR, no Estádio Canarinho, em Boa Vista, iniciando a sua participação na Copa do Brasil na primeira fase.

Em 2017 e 2018, o Cruzeiro conquistou o título da Copa do Brasil, se isolou como maior vencedor do torneio, com seis taças, e iniciou a participação no torneio já nas oitavas de final. Agora será bem diferente, não podendo pular etapas numa temporada de reconstrução e na qual a busca pelo acesso é a prioridade.

Nesse sentido, iniciar a Copa do Brasil da primeira fase pode servir, de acordo com o técnico Adílson Batista e seus jogadores, para encorpar o time, que passou por mudanças profundas no elenco para 2020, com a saída de praticamente todos os titulares, a aposta em atletas das divisões de base e a chegada de reforços modestos.

Para o confronto com o São Raimundo-RR, Adilson terá problemas para escalar o Cruzeiro, especialmente o meio-campo. O time tem três baixas no setor: os volantes Jadsom, com indisposição, e Filipe Machado, com edema na coxa direita, e o meia Éverton Felipe, com fadiga muscular, nem viajaram para Boa Vista.

As ausências farão Adílson apostar ainda mais em jovens. Adriano e Pedro Bicalho, com a opção de Edu, são os favoritos a substituir os volantes. E Marco Antonio deve ser o escolhido para a vaga de Éverton Felipe. Assim, o Cruzeiro deve entrar em campo com: Fábio; Edilson, Cacá, Leo e João Lucas; Pedro Bicalho e Adriano; Maurício, Marco Antônio e Jhonata Robert; Roberson.

O regulamento da primeira fase da Copa do Brasil, disputada em jogo único, aponta que o Cruzeiro, por ser melhor colocado no ranking da CBF, atua como visitante, mas precisa apenas do empate para avançar à segunda fase, para a qual o adversário já está definido, o Boa.

O confronto será o primeiro da história do Cruzeiro em Roraima e tem mobilizado o torcedor local, tanto que os poucos mais de 4 mil ingressos colocados à venda para o duelo no modesto Estádio Canarinho estão esgotados.

O São Raimundo se classificou à Copa do Brasil por ter vencido o Campeonato Roraimense no ano passado, sendo campeão pela quarta vez consecutiva. E o time vai aproveitar a cota de R$ 540 mil pela participação no torneio para montar e manter o elenco de 2020, temporada em que ainda não disputou partida oficiais e na qual participará da Série D.

“Sabemos que eles fizeram poucas partidas no ano, com alguns jogos-treino. O departamento de análise e a comissão técnica já nos passaram algumas coisas. Independente do adversário e do lugar, vamos propor o nosso jogo, mostrar nossa força e ir para cima do São Raimundo”, afirmou o meia cruzeirense Marco Antônio.