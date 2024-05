Sob nova gestão, a plataforma IstoÉ Publicações dobra número de usuários em apenas quatro meses

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/05/2024 - 10:58 Para compartilhar:

Conjugar o legado de uma marca jornalística cinquentenária com as inovações e necessidades dos leitores que consomem informação no ambiente digital. É esse o desafio que tem pautado nos últimos meses a IstoÉ Publicações, um portal de internet formado por treze sites derivados de revistas impressas, entre elas IstoÉ, IstoÉ Dinheiro, Dinheiro Rural, MotorShow, Planeta e Menu .

A plataforma foi criada por um grupo de investidores que adquiriu as propriedades digitais da Editora Três no fim de 2022, em leilão realizado durante o processo de recuperação judicial da Editora Três. Desde então, os sites passaram a contar com gestão independente e foram submetidos a um processo radical de reestruturação. Tais mudanças envolvem desde os aspectos financeiros, operacionais, tecnológicos até o reposicionamento editorial das marcas. Ainda com o processo de transição em andamento, a IstoÉ Publicações acaba de registrar resultados significativos em termos de crescimento de audiência no quadrimestre compreendido entre janeiro e abril.

IstoÉ Publicações em números

Em comparação com os índices de dezembro de 2023, a audiência da plataforma apresentou crescimento de 99% em abril de 2024, ao alcançar 9,6 milhões de usuários únicos mensais em comparação aos 4,8 milhões registrados no último mês do ano passado, de acordo com dados do Google Analytics. No período, o crescimento médio mensal foi de 18%.

A IstoÉ Dinheiro digital, por sua vez, mais que quintuplicou sua audiência, partindo de pouco mais de 500 mil usuários em dezembro para 2,8 milhões em abril deste ano.

Em relação ao número total de visualizações, a plataforma digital da IstoÉ Publicações também teve crescimento bastante positivo, saindo de 12,1 milhões de cliques em dezembro de 2023 para 23,9 milhões em abril, também de acordo com dados do Google Analytics.

O aumento de audiência reflete uma série de medidas tomadas na gestão da plataforma desde dezembro. Foram feitas alterações na maneira como o conteúdo jornalístico é apresentado nas páginas iniciais dos sites, investiu-se em reportagem e abordagens inovadoras nos assuntos mais relevantes para usuários do site e a adoção de um modelo mais ágil, preciso e eficaz de produção de conteúdo. Com isso, não apenas aumentou-se o volume de reportagens e vídeos oferecidos nos sites como também buscou-se aumentar a relevância das publicações.

Desde fevereiro, seis jornalistas foram contratados para fazer parte da equipe baseada na região da Avenida Faria Lima, em São Paulo. Nesse aspecto, os destaques ficaram para áreas de política e economia, que foram completamente reconfiguradas e para a abertura da sucursal em Brasília.

Próximos passos

Ainda em fase de consolidação do processo de aquisição de audiência, a equipe da IstoÉ Publicações segue com as mudanças nas propriedades digitais. Está em fase de produção a nova configuração visual dos treze sites que compõe a plataforma. Em paralelo, está sendo estruturada uma nova grade de programas de vídeo a serem veiculados pelo YouTube e as redes sociais das diferentes marcas.