Sob gritos de “é, campeão”, Athletico-PR vence Fortaleza

No último jogo desta quinta (26) pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR derrotou o Fortaleza por 4 a 1 na Arena da Baixada, em Curitiba.

Uma semana após a conquista da Copa do Brasil o time paranaense contou com o caloroso apoio de sua torcida, que no decorrer de todo o jogo gritava: “É, campeão”.

O jogo

Mas mesmo atuando em casa, a equipe curitibana saiu atrás no marcador. Logo aos 8 minutos de partida o árbitro marca pênalti com auxílio do VAR (árbitro de vídeo) após toque de mão do zagueiro Léo Pereira. Um minuto depois o atacante Wellington Paulista cobra bem para bater o goleiro Santos.

Contudo, o Athletico não desanimou e pressionou muito até conseguir o empate ainda no primeiro tempo, aos 32 minutos. Rony cruza na área e o atacante argentino Marco Ruben aproveita para marcar.

E a pressão foi tanta que a virada foi alcançada um pouco antes do intervalo. O volante Léo Cittadini toca para Nikão, que não perdoa e faz o seu aos 48 minutos.

E foi dos pés de Cittadini que saiu o terceiro gol, aos 15 minutos do segundo tempo após bate-rebate na área do Fortaleza.

Mas o time paranaense queria mais, e marcou o quarto com Marcelo Cirino aos 48 minutos do segundo tempo. Final de jogo, vitória de 4 a 1 do Athletico.