Sob forte chuva e emoção, Bahia bate Azuriz nos pênaltis e se classifica às oitavas da Copa do Brasil





Nesta terça-feira (10), Azuriz e Bahia se enfrentaram no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, no interior do Paraná, pela segunda partida da terceira fase da Copa do Brasil. Os mandantes fizeram um ótimo primeiro tempo e abriram o placar. Da mesma forma, na segunda etapa, o Bahia fez o gol de empate.

Como o resultado no duelo de ida também foi igual, porém sem gols, a decisão foi para os pênaltis. Quem levou a melhor foi o Bahia, com o Azuriz perdendo duas cobranças. Nas oitavas de finais a CBF fará novo sorteio para definir os confrontos.

MANDANTES AO ATAQUE!

Os mandantes começaram melhores e quase marcaram em cabeçada de Robinho. Aos 10’, Wenderson acertou um belo chute de longe, encobriu o goleiro Danilo Fernandes e abriu o placar para o Azuriz. Logo depois a partida ficou um pouco mais aberta, mas os donos da casa continuaram em cima e quase ampliaram.

A primeira chance do Bahia foi em uma roubada de bola, Davó quase marcou, mas Caio salvou. Os visitantes voltaram a levar perigo com o atacante. Em chute a cruzado da direita, Caio, com pé esquerdo, defendeu.

EMPATE VEIO!

Na volta do intervalo, o Bahia voltou com melhores ações ofensivas e foi em busca do empate. Em boa triangulação, Março Ryan recebeu de Djalma e quase marcou. Em seguida, aos 23 minutos, após bela jogada de Djalma pela esquerda, Marcelo Ryan aproveitou defesa parcial do goleiro e deixou tudo igual, de cabeça.

Na reta final, o Bahia partiu para pressão total e quase conseguiu a virada. Em lance muito perigoso, Djalma avançou, driblou a Marcão e chutou forte para grande defesa de Caio.

FOI PROS PÊNALTIS!

Com o resultado empatado e como o primeiro duelo também terminou igual, só que sem gols, a decisão ficou para os pênaltis. Nas cobranças, o Azuriz desperdiçou dois chutes e o Bahia levou a classificação.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

Azuriz x Bahia

Local: estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, no interior do Paraná.

Data/horário: 10/05/2022 – 20h30 (de Brasília)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistente: Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA/GO)

Assistente 2: Bruno Raphael Pires (FIFA/GO)

Quarto Árbitro: Leandro Ferreira Lima (PR)

Cartões amarelos: Rezende, Lucas Falcão, Daniel, Luiz Otávio (Bahia), Léo Índio (Azuriz)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Wenderson (10’/1T) (1-0), Marcelo Ryan (23’/2T)

Azuriz- Técnico: Fabiano Daitx

Caio; Igor Bosel, Salazar, Vinícius Guarapuava e Jamerson; Natan (Léo 39’/2T), Wenderson (Lucas Vieira 39’/2T)e Berguinho (Léo Índio 30’/2T); Wellisson (Rone 29’/2T), JP (Edson Carioca 19’/2T) e Robinho.

Bahia – Técnico: Guto Ferreira

Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio (Gabriel Xavier 17’/2T) e Luiz Henrique; Rezende (Lucas Falcão 32’/2T), Patrick de Lucca e Daniel; Marco Antônio, Vitor Jacaré (Marcelo Rayan – intervalo) e Davó (Djalma Silva 17’/2T).

