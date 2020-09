Sob forte calor, o Juventude vence o Oeste fora de casa pela Série B

Em plena Arena Barueri, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Juventude superou o forte calor e venceu o Oeste pelo placar de 3 a 1. Com o resultado, o Juve chega aos 12 pontos e está em 8º lugar. O Oeste continua com 3 pontos e permanece afundado na zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Juventude recebe o Confiança, no Alfredo Jaconi, dia 08 de setembro. O Oeste também joga em casa. A equipe paulista enfrenta o CSA, na Arena Barueri, dia 13 de setembro.

A partida

Foram necessários 10 minutos para que o placar fosse aberto na Arena Barueri. Renato Cajá acertou um excelente passe para Breno. O atacante foi preciso na finalização e inaugurou o marcador: 1 a 0 Juventude.

Mas o gol logo de cara não deixou a partida animada. Pelo contrário, sob forte calor na cidade de Barueri, as duas equipes fizeram um primeiro tempo com pouquíssimos lances de emoção.

O Juve foi quem ficou mais próximo de marcar. Após cobrança de escanteio, Marciel subiu mais que todo mundo e cabeceou, a bola passou lambendo o travessão do goleiro Luiz.

Apostando na bola área e nos chutes de longa distância, o Oeste até criou mais que o Juventude. Mas faltou capricho para Bruno Lopes, Mazinho e Luan na hora da finalização.

O segundo tempo começou com as duas equipes buscando o ataque, mas falhavam miseravelmente no último passe ou na hora da finalização.

O tempo passava é o Rubrão tentava criar lances de perigo na base do abafa, mas o sistema defensivo do Juventude neutralizava o ataque do Oeste com precisão. Enquanto isso, os gaúchos tinham mais a posse de bola, mas sem muita efetividade.

Os técnicos mexeram em suas equipes, e brilhou a estrela de Pintado. Ele colocou Gustavo Bochecha no lugar de Renato Cajá. E o volante foi quem recebeu passe de Breno dentro da área e finalizou sem chances para o goleiro Luiz: 2 a 0.

O Rubrão até tentou reagir, mas o desanimo era evidente. Isso ficou claro no erro na saída de bola, que Samuel Santos se aproveitou para marcar mais um e sacramentar a vitória do Juventude: 3 a 0.

No finzinho, o Oeste ainda conseguiu diminuir o prejuízo. Fabrício Oya acertou um belíssimo passe para Bruno Alves, que encobriu o goleiro Marcelo Carné. Golaço do Rubrão.

Placar Final: Oeste 1, Juventude 3.

