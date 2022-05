Sob controle russo, Kherson bloqueia acessos ao resto da Ucrânia

ROMA, 28 MAI (ANSA) – O governo fantoche da província de Kherson, a única conquistada pela Rússia desde o início da invasão, bloqueou todos os acessos ao restante da Ucrânia.

Segundo o vice-líder da nova administração pró-Moscou da região, Kirill Stremousov, as “fronteiras” foram fechadas por “razões de segurança”. “Desaconselhamos quaisquer viagens para a Ucrânia, independentemente das motivações”, acrescentou.





O bloqueio envolve as divisas com as províncias de Mykolaiv e Dnipropetrovsk, ambas sob controle ucraniano. No entanto, é possível se deslocar para a Crimeia, península anexada pela Rússia em 2014, e para os territórios da província vizinha de Zaporizhzhia que foram conquistados por Moscou.

A província de Kherson já começou a utilizar o rublo paralelamente à moeda ucraniana, a grívnia, e seu novo governo planeja pedir o ingresso na Federação Russa.

Kherson fica no estuário do rio Dnipro, porta de acesso para a Crimeia, e foi conquistada pela Rússia logo no início da invasão. Devido à sua posição estratégica, pode ser usada como base para uma possível ofensiva contra Odessa, principal cidade portuária da Ucrânia. (ANSA).