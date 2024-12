Sob condições rigorosas, Dino libera pagamento de emendas parlamentares

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 02/12/2024 - 11:50 Para compartilhar:

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou parcialmente o pagamento de emendas parlamentares bloqueadas por falta de transparência. A decisão foi tomada na manhã desta segunda-feira, 2, e deve destravar as pautas no Congresso Nacional.

Dino liberou o pagamento das emendas de relator – conhecido como orçamento secreto – referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022, desde que seja incluído o nome do parlamentar que fez a distribuição, os valores e o beneficiário das emendas.

*Reportagem em atualização