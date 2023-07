Sob chuva, Sainz lidera e McLaren se destaca no 1º treino do GP da Bélgica de F-1

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 9:55 Compartilhe

O fim de semana do GP da Bélgica de Fórmula 1 começou com chuva, temperatura abaixo do esperado e muito “spray” no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps. O espanhol Carlos Sainz Jr. foi o mais veloz no primeiro treino, que também contou com bom desempenho dos carros da McLaren.

O piloto da Ferrari anotou o tempo de 2min03s207. Curiosamente, o espanhol havia liderado também o primeiro treino livre no GP belga do ano passado. E, para efeito de comparação, o tempo foi de 1min46s538, mais de 15 segundos mais lento. Esta grande diferença se deve à chuva que prejudicou toda a primeira sessão livre em Spa.

A McLaren, mais uma vez, se destacou. Depois do pódio do inglês Lando Norris no GP da Hungria, na semana passada, a equipe inglesa colocou seus dois pilotos entre os mais rápidos desta primeira sessão. O australiano Oscar Piastri anotou o segundo melhor tempo, com 2min03s792, enquanto Norris registrou a terceira marca, com 2min04s484.

No início do treino, até a neblina encobria parte do circuito, o mais longo do campeonato atualmente, com 7.004 metros de extensão. A chuva fina logo piorou e os carros passaram a apresentar “spray”, aquele jato de água que prejudica o monoposto que vem logo atrás. Os pilotos acabaram completando poucas voltas no traçado.

Sainz Jr. e o finlandês Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, foram os que mais deram giros na pista, com nove voltas cada. Já o atual bicampeão mundial Max Verstappen, da Red Bull, completou apenas duas. O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, se arriscou mais e deu sete giros.

Apesar da cautela dos pilotos no asfalto, uma bandeira vermelha paralisou o treino por cerca de 10 minutos no meio da sessão. Isso porque o americano Logan Sargeant, da Williams, saiu da pista e precisou ter seu carro resgatado por um guindaste.

O primeiro treino com chuva prejudica diretamente a estratégia de todas as equipes. Isso porque o GP belga conta com a corrida sprint. E, como acontece nestas situações, o primeiro treino livre se torna mais importante para pilotos e equipes em busca do melhor acerto para os carros. Na prática, se torna a única sessão livre de todo o fim de semana.

Tradicionalmente, a sexta-feira conta com dois treinos livres. Mas, no lugar da segunda sessão, haverá já o treino classificatório, que define o grid para a corrida de domingo, a partir do meio-dia. No sábado, às 7h, também pelo horário de Brasília, os pilotos disputam a sessão que estabelecer o grid da corrida sprint, a ser disputada às 11h30 do mesmo dia. No domingo, a prova principal do fim de semana será às 10h.

Confira o resultado final do primeiro treino livre do GP da Bélgica:

1º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 2min03s207

2º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 2min03s792

3º – Lando Norris (ING/McLaren), 2min04s484

4º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 2min08s148

5º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 2min08s240

6º – Alexander Albon (TAI/Williams), 2min08s394

7º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 2min09s067

8º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 2min09s229





9º – Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri), 2min09s319

10º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 2min10s042

11º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 2min10s283

12º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 2min10s299

13º – George Russell (ING/Mercedes), 2min10s475

14º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 2min12s085

15º – Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), 2min14s002

16º – Logan Sargeant (EUA/Williams)

17º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

18º – Pierre Gasly (FRA/Alpine)

19º – Esteban Ocon (FRA/Alpine)

20º – Max Verstappen (HOL/Red Bull)





