Sob chuva e 16 graus, manifestantes fazem ato por Moro em Porto Alegre

Mesmo sob uma chuva intensa e temperatura de 16 graus, manifestantes ocuparam a Avenida Goethe, em frente ao Parcão, em Porto Alegre. Os protestos organizados em defesa do ministro Sergio Moro e da Lava Jato começaram por volta das 15h deste domingo, 30. Os atos ocorrem também em outras capitais e cidades do interior.

Usando uma máscara com o rosto de Moro, a designer Leandra Picolli, 35 anos, avalia a Lava Jato como um sucesso. “Nunca no Brasil houve tantos corruptos presos. Acho que as pessoas têm de ver isso e não se deixar cair nesse tipo de sensacionalismo, como no caso do Intercept que está querendo deixar o povo mais confuso, atrapalhado, principalmente as pessoas mais humildes que se deixam levar por qualquer informação”, disse.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o deputado federal Marcel Van Hattemna (Novo) ressaltou que “a credibilidade do Intercept foi prejudicada severamente pelas últimas publicações. Principalmente as que revelaram edições grotescas do material que supostamente teria sido entregue por uma fonte, mas foi óbvio que foi obra de hacker ou forjado. Quem está perdendo com a credibilidade é o próprio Intercept“, afirmou o parlamentar gaúcho, em manifesto realizado no Parcão.

“O teor das mensagens trocadas até agora pelo ministro Mouro e procuradores são mensagens que têm sido claramente editadas pelo jornalista, que é claramente militante de esquerda e contra a Lava Jato. O teor até aqui apresentado não demonstra a imparcialidade do juiz. A Lava Jato tem sido um sucesso e não tem perseguição em partido político. A Lava Jato atingiu vários partidos políticos”, avaliou.