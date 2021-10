Sob a energia da torcida, Botafogo vence o CRB e volta à vice-liderança da Série B Estádio Nilton Santos conta com um público maior do que nos últimos dois jogos, Alvinegro se impõe, vence em casa e volta a subir na classificação da segunda divisão

Com um “empurrão” vindo das arquibancadas, o Botafogo se recuperou no Brasileirão. Na noite desta sexta-feira, um Estádio Nilton Santos com mais público presenciou a vitória do Alvinegro sobre o CRB por 2 a 0, em jogo válido pela 29ª rodada da Série B. Marco Antônio e Carlinhos marcaram os gols da partida.

A vitória faz com que o Botafogo volte a subir na classificação do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Enderson Moreira chegou aos 51 pontos e está na vice-liderança da Série B. O CRB, com 48, é o 5º colocado.

O Botafogo volta aos gramados já na próxima terça-feira para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, às 21h30. O CRB, por sua vez, joga apenas na sexta-feira diante do Guarani, no Rei Pelé, às 19h.

BOTAFOGO EM CIMA

Empurrado pela torcida, o Botafogo começou a partida tomando a iniciativa no campo ofensivo. O problema, contudo, foi a falta de criatividade nas ações: o time dependia quase que inteiramente de investidas pelo lado direito, enquanto a esquerda pouco produzia. O CRB, por sua vez, buscava transições em velocidade.

O JOGO MUDOU

O desenrolar do primeiro tempo mostrava um jogo truncado, com o Botafogo tendo a posse de bola mas com dificuldade para explorar a defesa do CRB. Tudo mudou quando, já na reta final, Caetano perdeu a passada e deu um golpe de karatê em Rafael Navarro, acertando o rosto do jogador do Botafogo com um chute. Ele foi expulso e o Alvinegro ficou com um a mais.

ALEGRIA NAS ARQUIBANCADAS

​Não demorou muito para o Botafogo aproveitar a superioridade numérica. Poucos minutos após a expulsão, o Alvinegro abriu o placar. Chay cruzou do lado direito, Navarro desviou e Marco Antônio, na trave oposta, colocou para o fundo das redes.

CHANCE PROMISSORA

O segundo tempo não começou tão bem para o Botafogo como a etapa inicial terminou. O time teve dificuldade de se impor, enquanto o CRB, mesmo com um a menos, tentava ameaçar o Alvinegro.

A melhor chance do Glorioso na etapa complementar saiu já na segunda metade, quando, em um contra-ataque, Chay ligou Rafael Navarro em velocidade, mas a finalização do camisa 99 parou em uma espetacular defesa do goleiro Diogo Silva.

PRA SACRAMENTAR!

Os minutos finais ficaram à caráter para o Botafogo: o time não era ameaçado e conseguia trocar passes. No fim do jogo, o time fechou o caixão para o resultado positivo. Em grande jogada de Warley, o camisa 25 cruzou para Carlinhos completar, explodir a torcida e confirmar o resultado positivo.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x CRB

Data e horário: 08/10/2021, às 19h

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga (PI) e Mauro Cezar Evangelista de Sousa (PI)

VAR: Bráulio da Silva Machado (FIFA – SC)

Gramado: Bom

Cartões amarelos: Diego Torres, Roberto, Erik e Gum (CRB)

​Cartões vermelhos: Caetano (CRB)

Gols: Marco Antônio (1-0, 45’/1ºT) e Carlinhos (2-0, 49’/2ºT)







BOTAFOGO: Douglas Borges; Jonathan Lemos (Daniel Borges 27’/2ºT), Carli, Kanu, Jonathan Silva (Carlinhos 27’/2ºT); Luís Oyama, Barreto; Warley, Chay (Luiz Henrique 37’/2ºT), Marco Antônio (Diego Gonçalves 19’/2ºT); Rafael Navarro (Rafael Moura 37’/2ºT). Técnico: Enderson Moreira.

CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Caetano, Guilherme Romão; Jean Patrick (Wesley/Intervalo), Claudinei; Jajá (Erik/Intervalo), Diego Torres (Calyson 23’/2ºT), Alisson Farias (Roberto 34’/1ºT); Nicolas Careca (Junior Brandão 30’/2T). Técnico: Allan Aal.

