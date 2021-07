Soares e Murray são eliminados na 2ª rodada em Wimbledon Brasileiro e britânico são derrotados por Haase e Golubev

O brasileiro Bruno Soares, número 13 do ranking de duplas, e o britânico Jamie Murray foram eliminados na segunda rodada da chave de duplas masculinas em Wimbledon. Os dois foram derrotados por Andrey Golubev e Robin Haase por 2 sets a 1, de virada.

As parciais do jogo foram de com parciais de 6(3)/7, 6/3 e 6/3. Soares e Murray cometeram muitas falhas ao longo do duelo e isso lhes custou a vitória. Eles tiveram seis duplas faltas anotadas e 13 erros não-forçados, além de apenas cinco winners. A outra dupla foi exatamente oposta, com 13 acertos, cinco erros e apenas uma dupla falta.

A primeira etapa foi mais equilibrada, com todos sacando muito bem, e foi vencida pelo brasileiro e o britânico por duas mini quebras de vantagem no tie-break. Já nos outros dois sets, as quebras vieram, mas todas a favor de Golubev e Haase, sendo uma na segunda parcial e duas na terceira.

O Brasil ainda tem representantes que permanecem na competição, com Marcelo Melo e o seu parceiro polonês Lukasz Kubot nas duplas masculinas, e Marcelo Demoliner ao lado de Luisa Stefani nas mistas.

