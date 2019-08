Soares é eliminado por Zverev na estreia na duplas em Montreal

O brasileiro Bruno Soares decepcionou na sua estreia do Masters 1000 do Canadá, que neste ano é realizado em Montreal. Pela primeira rodadsa da chave de duplas, o mineiro e o croata Mate Pavic perderam para o russo Andrey Rublev e o alemão Alexander Zverev por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3), em 1 hora e 17 minutos.

Assim, Soares e Pavic começaram mal a participação nos torneios preparatórios para o US Open. Além disso, a dupla recém-formada segue sem embalar, tanto que só venceu dois jogos em quatro torneios disputados nesta temporada. O brasileiro, porém, já soma dois títulos em 2019, conquistados em Sydney, ao lado do britânico Jamie Murray, e em Stuttgart, com o australiano John Peeers.

O tênis brasileiro ainda contará com a participação de Marcelo Melo em Toronto. Ele e o polonês Lukasz Kubot vão estrear contra o britânico Andy Murray e o espanhol Feliciano López.

No principal jogo do dia pela chave de simples, o suíço Stan Wawrinka, o número 22 do mundo, derrotou o búlgaro Grigor Dimitrov, o 54º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 35 minutos. Na segunda rodada, Wawrinka terá pela frente o russo Karen Khachanov.

TORONTO – Pelo Torneio de Toronto, evento de nível Premiere, a russa Maria Sharapova, a número 81 do mundo, perdeu de virada para estoniana Anett Kontaveit, a 19ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, em 2 horas e 41 minutos.