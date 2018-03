Soares é eliminado na 2ª rodada em Miami; Del Potro e Cilic avançam

O dia não foi bom para os tenistas brasileiros em Miami. Além da eliminação de Beatriz Haddad Maia na chave de simples, Bruno Soares caiu nas duplas. Ele e o escocês Jamie Murray foram derrotados pelos jovens russos Karen Khachanov e Andrey Rublev, de virada, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 10/2.

Soares e Murray, que formaram a dupla cabeça de chave número seis, se despediram na segunda rodada. Na quadra dura do torneio norte-americano, venceram apenas o local Ryan Harrison e o veterano bielo-russo Max Mirnyi. Assim, não defenderam as quartas de final, obtida no ano passado.

“Foi um jogo duro. Estou decepcionado. Jogamos bem melhor do que os caras. Controlamos o jogo todo, mas infelizmente eles jogaram melhor do que a gente nos últimos dez minutos de partida. Era um jogo que a gente poderia ter tranquilamente matado em dois sets”, lamentou o brasileiro.

Com a queda precoce, a dupla agora vai se concentrar nas competições de saibro, na Europa. “[A eliminação] Não era o que a gente gostaria, ainda mais em um torneio como o de Miami. Mas não tem que ficar lamentando muito. Tenho que voltar pra casa e pensar na temporada de saibro”, comentou Soares, que voltará às quadras no Masters 1000 de Montecarlo, a partir do dia 15 de abril.

CHAVE DE SIMPLES – Na outra chave masculina de Miami, o argentino Juan Martín de Potro e o croata Marin Cilic confirmaram o favoritismo em seus duelos. Campeão do Masters 1000 de Indian Wells, na semana passada, o argentino manteve o embalo ao atropelar o japonês Kei Nishikori neste domingo pelo placar de 2 a 0, com duplo 6/2.

O triunfo levou o atual número seis do mundo às oitavas de final. Seu próximo adversário será o sérvio Filip Krajinovic, que avançou ao superar o francês Benoit Paire por duplo 6/3 – Paire foi o algoz do também sérvio Novak Djokovic na estreia.

Marin Cilic, por sua vez, precisou fazer maior esforço para derrotar o canadense Vasek Pospisil por 7/5 e 7/6 (7/4). O atual número três do mundo, vice-campeão do Aberto da Austrália, enfrentará agora o vencedor do duelo entre o local John Isner e o russo Mikhail Youzhny.

Ainda neste domingo, o sul-coreano Hyeon Chung despachou o local Michael Mmoh, que furou o qualifying, por duplo 6/1. Um dos destaques deste início de temporada, Chung terá pela frente agora o português João Sousa, que avançou ao ganhar do local Jared Donaldson por 1/6, 6/3 e 6/4.