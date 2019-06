Soares, com novo parceiro, e Melo vencem nos eventos de preparação para Wimbledon

A quinta-feira foi boa para os principais duplistas brasileiros no circuito mundial do tênis. Na preparação para Wimbledon, Bruno Soares estreou nova parceria e venceu o seu primeiro jogo no Torneio de Queen’s, enquanto Marcelo Melo se garantiu nas semifinais em Halle. Ambos os eventos são de nível ATP 500 e realizados em quadras de grama.

Após mais de três anos atuando ao lado do britânico Jamie Murray, Soares iniciou oficialmente, nesta quinta, a parceria com o croata Mate Pavic e derrotou o suíço Stan Wawrinka e o francês Lucas Pouille por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 10/5 no match tie-break.

Nas oitavas de final, Soares e Pavic vão encarar o norte-americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury. “Deu para ver o nosso potencial nesse primeiro jogo. Claro que a estreia de uma parceria nunca é fácil. A gente até jogou melhor do que eles no primeiro set, mas acabaram finalizando melhor, mas seguimos firmes e conseguimos a vitória. É importante começar a parceria com vitória para animar e motivar”, disse Soares.

Já em Halle, Melo e o polonês Lukasz Kubot avançaram às semifinais com o triunfo sobre o belga David Goffin e o francês Pierre-Hugues Herbert por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (4/7) e 11/9 no match tie-break, em 1 hora e 47 minutos. Eles são os atuais bicampeões do evento alemão e agora terão pela frente o japonês Ben McLachlan e o local Jan-Lennard Struff.

MURRAY VOLTA – Há cinco meses afastado das quadras, o britânico Andy Murray voltou a jogar e com vitória. Pela chave de duplas do Torneio de Queen’s, ele e o espanhol Feliciano Lopez superaram os colombianos Robert Farah e Juan Sebastian Cabal por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3.