‘Só vou fazer show que eu tiver afim’, revela Anitta sobre não precisar mais trabalhar

Anitta está no Brasil com as apresentações do “Ensaios da Anitta”. Ela já passou por Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, Florianópolis, Fortaleza, Recife e Vitória – e também está confirmada em Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo. Ao total, são 11 shows em 10 cidades.

Ao “Fantástico”, no domingo 28, ela revelou que segundo o seu empresário, não precisa mais trabalhar com a mesma intensidade de antes. E que durante 2024, irá fazer apenas o que quiser.

“Agora eu só vou fazer show que eu tiver afim. Só vou sair de casa para o que eu tiver afim de trabalhar. Esse show do carnaval, eu amo demais”, contou.

