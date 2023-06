Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2023 - 13:01 Compartilhe

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, evitou antecipar nesta quarta-feira, 28, se o Conselho Monetário Nacional (CMN) vai alterar o sistema de metas de inflação de ano-calendário para meta contínua. “Só vamos saber na quinta-feira à tarde”, afirmou a integrante do CMN a jornalistas no Palácio do Planalto.

O CMN é composto por ela, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias