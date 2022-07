‘Só queria ter a oportunidade de pagar’, brinca Gabriel Medina com polêmica da conta

Solteiro desde o fim do casamento com Yasmin Brunet, Gabriel Medina entrou nesta quinta-feira (28) na polêmica de quem deve pagar ou não a conta do restaurante na hora do date.







Depois de Caio Castro dizer que não vai “sustentar” as mulheres com quem se relaciona e outras famosas darem a sua opinião, o surfista reagiu com bom humor ao assunto do dia. “Pô e eu só queria ter a oportunidade de pagar uma conta”, escreveu nos stories, além de usar os emojis coração partido e chorar de rir.