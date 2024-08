‘Só paro quando me pagar’, diz Samara Felippo sobre briga judicial com Leandrinho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/08/2024 - 18:53 Para compartilhar:

A atriz Samara Felippo usou as redes sociais para conversar com seguidores a respeito do imbróglio judicial que vive com seu ex-marido, Leandrinho. Respondendo à pergunta de uma seguidora, Samara disse que não pretende recuar na Justiça.

“Como aguenta essa pressão? Estou há dois meses em guerra com meu ex e estou exausta”, escreveu a mulher. E foi respondida pela atriz: “Estou há 10 anos! E só paro quando ele me pagar o que deve! A sociedade faz de tudo para que a gente desista de nossos direitos e fiquemos caladinhas. É uma luta realmente exaustiva, mas a gente escolhe nossas batalhas e cada uma vai nos seus limites de saúde mental”.

Veja:

Posteriormente, Samara revelou que recebe inúmeras mensagens de mulheres que enfrentam situações similares à sua. “[Esse tipo de mensagem] Sempre aparece quando eu falo sobre a violência patrimonial que eu sofro há 10 anos. Eu não vou desistir de lutar e espero que eu sirva de inspiração para outras mulheres”, começou, em vídeo.

“Me sinto forte para lutar, e ainda tem ‘macho m*rda’ que vai nos comentários dizer para eu ir trabalhar, como se eu estivesse tomando algo de alguém e que eu não trabalhasse. Mesmo que eu não trabalhasse fora, com meus ‘corres’, eu trabalho há 15 anos cuidando das minhas filhas sozinha”, continuou. Assista:

Processo contra Leandrinho Barbosa

Recentemente, a atriz revelou em suas redes sociais que enfrenta o ex-marido, com quem foi casada entre 2013 e 2018, na Justiça por suposta enganação e roubo.

Segundo Samara, ela teria vendido seu apartamento próprio para ajudar na compra de um imóvel que seria do casal. Leandrinho, no entanto, teria colocado a casa no nome do irmão, o que a esposa só veio a saber após a separação. Como resultado, ela não recebeu sua parte de volta após a venda do imóvel.