Só para homens

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, declarou em meados do ano que termina sua preocupação com aquilo que chamou de “demonização da sexualidade masculina”. Estava difícil saber o que ele queria dizer. Agora ficou claro: as últimas promoções no Itamaraty praticamente não envolveram mulheres.