‘Só o início de um outro ciclo’, diz Manoel Soares sobre saída da Globo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/06/2023 - 15:39 Compartilhe

Por meio de um vídeo publicado no Instagram, Manoel Soares falou sobre a sua saída da TV Globo. O apresentador dos programas ‘Encontro’ e ‘Papo de Segunda’, do GNT, deixou a emissora carioca nesta sexta-feira (30). Na publicação, Soares afirmou não estar “chateado ou magoado” e disse que este “não é o fim de nada, apenas o início de um novo ciclo”.

+‘Não enxergo um fim de ciclo para ela’, diz sensitivo sobre saúde de Madonna

+Felipe Neto, Zélia Duncan e mais famosos reagem à inelegibilidade de Bolsonaro: ‘Agora só falta a cadeia’

“Estou saindo da TV Globo depois de seis anos, foi um tempo de aprendizados e alegrias, onde cheguei até a casa de milhares de brasileiros, que pude através de reportagens ajudar pessoas a enfrentar a pandemia, injustiças sociais, despertar homens para paternidade e por aí vai”, escreveu na legenda do post feito em seu Instagram.

“Encerro esse capítulo, mas ainda temos um livro inteiro para escrever com vocês. Aos colegas e amigos que que ficam meus votos de felicidade. Aos novos que estão chegando, bem vindos à minha vida”, concluiu.

Globo se pronuncia

Em nota divulgada à imprensa, a Globo confirmou a saída de Manoel Soares da empresa. Leia abaixo a nota na íntegra:

“O apresentador Manoel Soares, dos programas ‘Encontro com Patrícia Poeta’ da TV Globo e do ‘Papo de Segunda’ do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira. Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do ‘Encontro’, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa ‘Papo de Segunda’ do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro.”

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias