Só investimento privado não basta para desenvolvimento industrial, diz Tebet

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que a necessidade de equilibrar as contas públicas tem sido observada ao mesmo tempo em que o governo reconhece a importância da implementação de políticas para o desenvolvimento industrial. “Só investimento privado não basta para desenvolvimento industrial”, disse durante posse do novo presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Cappelli.

Para Tebet, o trabalho de recuperação da economia é o que possibilitará ao governo ter mais recursos para investimentos públicos.

“Em reunião com Haddad, disse ontem que precisamos parar de cuidar do passado”, afirmou a ministra, que apontou que o objetivo atual é o pagamento de dívidas.

Ela disse que segue cumprindo a função de ser uma figura de equilíbrio na equipe econômica, mas que “tem tido que falar pouco como voz dissidente”, porque, segundo ela, a gestão federal tem cuidado da economia.

“O governo cuida da inflação porque é custo mais cruel para a população”, afirmou Tebet, sobre um dos indicadores econômicos.

