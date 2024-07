Só falta reduzir a taxa de juros, que não depende do governo, diz Lula

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2024 - 18:36 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a cobrar a redução da taxa de juros, a Selic. Ao citar um cenário positivo para o Brasil, Lula disse que, agora, “só falta reduzir” o índice, porém, ressaltou que isso não depende do governo federal.

“Hoje, temos o menor nível de desemprego, a inflação está controlada, só falta a gente reduzir a taxa de juros, que não depende só do governo, mas que a gente vai conseguir também”, declarou o petista em evento de anúncios de obras no aeroporto da cidade e nos aeroportos de Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta nesta quarta-feira, 31, em Mato Grosso.

Nesta quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) do Banco Central (BC) deve anunciar a manutenção da taxa Selic nos atuais 10,50% ao ano, segundo expectativa da maioria dos analistas do mercado ouvidos pelo Projeções Broadcast. A decisão será anunciada após as 18h30.